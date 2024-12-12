Подселили! Рижанин был в шоке, увидев могилу своей семьи на кладбище Матиса

Валдис, увидев, что в семейной могиле похоронен неизвестный человек, обратился к кладбищенским властям. Те объяснили, что захоронение незнакомки произошло, когда кладбище было покрыто толстым слоем снега, поэтому родственник неизвестной Метмане, запутался и указал на семейную могилу Валдиса, как на могилу своей семьи.

Валдис уверен, что во всем виновата смотрительница кладбища, которая не проверила информацию.

Это уже не первый случай, когда на семейном кладбище Валдиса без его ведома вносятся изменения. Место, где похоронены дед и отец мужчины, якобы было перенесено. Администрация кладбища пообещала разобраться с этой ситуацией, как только разберутся с первой проблемой.

Гинтс Зела, представитель администрации кладбища, приносит Валдису свои извинения. Он объясняет, что ошибка произошла из-за отсутствия опознавательных знаков на могилах как Валдиса, так и семьи незнакомца.

Администрация кладбища пыталась связаться с человеком, указавшим неверное место захоронения, но ответа не последовало. Для перезахоронения необходимо согласие этого человека.