«Война подходит к концу»: следующие месяцы будут критическими, считают украинцы — LA.LV

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом все больше акцентирует внимание на возможном скором окончании войны. «Эта зима - критический момент... Я думаю, что война подходит к концу. Скоро мы определим позиции обеих сторон на переговорах», - сказал чиновник.

В частности, украинцы также ждут, кого Трамп выберет на ключевые посты в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как его решения повлияют на ситуацию в Украине. Например, уже известно, что в новую команду Трампа не войдет бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

Другой чиновник в Киеве заявил агентству, что после победы Трампа шансы на приглашение Украины в НАТО уменьшатся, и есть обоснованные опасения, что США могут сократить военную помощь Украине.

В то же время эксперты в Киеве не скрывают своего разочарования администрацией Байдена, чьи шаги по оказанию помощи Украине были недостаточными, особенно в этом году. «Настроение в Украине довольно мрачное. Вы можете увидеть растущее разочарование в последних заявлениях Зеленского», - сказал высокопоставленный дипломатический источник в Киеве.

Украинский чиновник выразил сомнение, что Байден сделает Украине "хороший прощальный подарок": «Кто такой Байден сейчас? Он потерял доверие. Я надеюсь, что у него хватит смелости что-то сделать, но я не питаю больших надежд».

Как недавно сообщал Unian.net, Дональд Трамп уже успел связаться с несколькими европейскими лидерами. В одном из этих разговоров он дал понять, что потребует уступок как от Украины, так и от России, чтобы прекратить войну.