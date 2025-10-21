«Военным преступникам здесь не место»: главы МИД стран Евросоюза

Представители европейской дипломатии обеспокоены перспективой визита президента России Владимира Путина в Венгрию, где планируется его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Главы МИД стран Евросоюза выразили надежду, что переговоры Трампа и Путина могут положить конец войне в Украине. Однако место проведения встречи вызывает у дипломатов негативную реакцию.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции: "Объявленное присутствие Владимира Путина на территории Европейского союза имеет смысл только в том случае, если оно позволит добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня".

В понедельник на встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС пытались балансировать между поддержкой дипломатии Трампа и защитой целостности Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией и перемещением десятков тысяч украинских детей. Венгрия остается участником МУС до вступления в силу её выхода в следующем году. Страна уже проигнорировала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что усилия президента Трампа по установлению мира, заслуживают поддержки. Однако она назвала "неприятным" тот факт, что Путин может приехать в Венгрию для обсуждения войны в Украине.

Кая Каллас, глава дипломатии ЕС: "Нет, это нехорошо. Я имею в виду, что неприятно видеть, как человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, знаете, вопрос в том, будет ли из этого какой-то результат".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис был более прямолинеен в своей оценке. "В Европе нет места военным преступникам", – заявил он. Тем не менее, Будрис утверждал, что дипломатические усилия Трампа могут быть как-то совмещены с борьбой МУС против безнаказанности. Суд не имеет исполнительной власти и полностью зависит от доброй воли правительств для осуществления арестов.

"Мы должны придерживаться принципов Европы, о которых мы все договорились, и единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед трибуналом, а не в какой-либо из наших столиц", – сказал он.

Линия соприкосновения

Встреча министров иностранных дел в Люксембурге состоялась всего через несколько дней после того, как Трамп поговорил с Путиным по телефону и принял Зеленского в Белом доме.

После встречи с Зеленским, которую The Financial Times и Reuters описали как напряженную, Трамп заявил, что обе стороны должны остановиться на тех линиях фронта, где они находятся.

"Идите домой, перестаньте убивать людей и прекратите это", – сказал Трамп на борту Air Force One.

Постоянно меняющаяся дипломатия Вашингтона снова вызвала опасения, что архитектура безопасности Европы рискует быть решенной без участия европейцев.

"Посмотрим, что произойдет, какой будет встреча и где она в конечном итоге состоится", – сказала Элина Валтонен, глава МИД Финляндии. "В конечном итоге никто не может решить за Европу то, что входит в её компетенцию", - добавила она.

Однако, в отличие от встречи на Аляске в августе, на этот раз на переговорах будет присутствовать один европейский лидер: Виктор Орбан. Тот факт, что премьер-министр Венгрии, который постоянно срывал коллективную поддержку Украины, выступает в качестве хозяина, еще больше усилил тревогу по поводу возможного исхода саммита в Будапеште.