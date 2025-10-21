Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Военным преступникам здесь не место»: главы МИД стран Евросоюза

Euronews 21 октября, 2025 08:19

Выбор редакции 0 комментариев

Перспектива въезда на территорию Европейского Союза президента России, разыскиваемого МУС за военные преступления, стала главной темой встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Euronews.

Представители европейской дипломатии обеспокоены перспективой визита президента России Владимира Путина в Венгрию, где планируется его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Главы МИД стран Евросоюза выразили надежду, что переговоры Трампа и Путина могут положить конец войне в Украине. Однако место проведения встречи вызывает у дипломатов негативную реакцию.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции: "Объявленное присутствие Владимира Путина на территории Европейского союза имеет смысл только в том случае, если оно позволит добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня".

В понедельник на встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС пытались балансировать между поддержкой дипломатии Трампа и защитой целостности Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией и перемещением десятков тысяч украинских детей. Венгрия остается участником МУС до вступления в силу её выхода в следующем году. Страна уже проигнорировала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что усилия президента Трампа по установлению мира, заслуживают поддержки. Однако она назвала "неприятным" тот факт, что Путин может приехать в Венгрию для обсуждения войны в Украине.

Кая Каллас, глава дипломатии ЕС: "Нет, это нехорошо. Я имею в виду, что неприятно видеть, как человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, знаете, вопрос в том, будет ли из этого какой-то результат".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис был более прямолинеен в своей оценке. "В Европе нет места военным преступникам", – заявил он. Тем не менее, Будрис утверждал, что дипломатические усилия Трампа могут быть как-то совмещены с борьбой МУС против безнаказанности. Суд не имеет исполнительной власти и полностью зависит от доброй воли правительств для осуществления арестов.

"Мы должны придерживаться принципов Европы, о которых мы все договорились, и единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед трибуналом, а не в какой-либо из наших столиц", – сказал он.

Линия соприкосновения

Встреча министров иностранных дел в Люксембурге состоялась всего через несколько дней после того, как Трамп поговорил с Путиным по телефону и принял Зеленского в Белом доме.

После встречи с Зеленским, которую The Financial Times и Reuters описали как напряженную, Трамп заявил, что обе стороны должны остановиться на тех линиях фронта, где они находятся.

"Идите домой, перестаньте убивать людей и прекратите это", – сказал Трамп на борту Air Force One.

Постоянно меняющаяся дипломатия Вашингтона снова вызвала опасения, что архитектура безопасности Европы рискует быть решенной без участия европейцев.

"Посмотрим, что произойдет, какой будет встреча и где она в конечном итоге состоится", – сказала Элина Валтонен, глава МИД Финляндии. "В конечном итоге никто не может решить за Европу то, что входит в её компетенцию", - добавила она.

Однако, в отличие от встречи на Аляске в августе, на этот раз на переговорах будет присутствовать один европейский лидер: Виктор Орбан. Тот факт, что премьер-министр Венгрии, который постоянно срывал коллективную поддержку Украины, выступает в качестве хозяина, еще больше усилил тревогу по поводу возможного исхода саммита в Будапеште.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:35 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать