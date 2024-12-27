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Военно-морские силы Эстонии будут охранять кабель на дне Балтийского моря (2)

© LETA 27 декабря, 2024 12:21

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что с пятницы военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут охранять морской кабель "Estlink 1" между Эстонией и Финляндией, чтобы гарантировать его безопасность.

Певкур подчеркнул, что государство должно четко реагировать на такие инциденты, как повреждения кабеля "Estlink 2", и дать ясный сигнал, что атаки на критическую инфраструктуру будут отражены. "Разумеется, расследование должно выявить все детали повреждения кабеля "Estlink 2" и кабелей связи, но наша задача - немедленно подать сигнал, что мы готовы защищать кабели между Эстонией и Финляндией даже военными средствами", - сказал министр.

Он добавил, что в связи с повреждением "Estlink 2" важно, чтобы энергосообщение между Эстонией и Финляндией сохранилось и была обеспечена защита критической инфраструктуры. "Поэтому я благодарен, что командующий Силами обороны и ВМС понимают необходимость обеспечивать защиту морского кабеля и готовы срочно приступить к соответствующей операции в Финском заливе", - отметил министр.

"Силы обороны готовы пресекать совершенные с помощью невоенных средств атаки на нашу энергетическую инфраструктуру на море и организовать военное сотрудничество по обеспечению безопасности на море. ВМС готовы к подобным задачам. Мы также поддерживаем связь с нашими финскими коллегами и главнокомандующим Европейских сил НАТО, чтобы обсуждать участие союзников в защите нашей критической инфраструктуры", - заявил генерал-майор Мерило.

По словам заместителя главы ВМС, капитана военно-морских сил Йохана-Элиаса Сельямаа, ВМС готовы к операции. "Рано утром мы отправили команду в путь и приступаем к патрулированию у "Estlink 1". Кроме того, мы активно поддерживаем контакт с ВМС и погранохраной Финляндии и действуем скоординировано", - сказал Сельямаа.

ВМС Эстонии отправят к кабелю "Estlink 1" судно "Raju".

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