Водительские права в телефоне и другие изменения ПДД: что готовит нам Евросоюз?

Новые требования призваны обеспечить, чтобы водители были лучше подготовлены к реальным ситуациям на дороге и достаточно осознавали факторы риска, связанные с пешеходами, детьми, велосипедистами и другими незащищенными участниками дорожного движения.

Чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет освоить знания о безопасном пользовании телефоном при езде, опасностей "слепых зон", системах помощи водителю, безопасном открывании дверей, езде по снегу и скользкой дороге.

Водительские права в цифровом формате будут доступны в смартфоне, для этого будет использована технология цифрового кошелька, которая вводится в масштабе всего ЕС. После вступления в силу новых правил такие удостоверения нужно будет внедрить в странах-участницах в течение пяти с половиной, но все равно сохранится право потребовать предъявить "бумажное" удостоверение. Эстония может внедрить цифровые удостоверения уже сейчас.

Для водителей-новичков введут испытательный срок как минимум на два года. На них будут распространяться более строгие правила и штрафы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и езду без использования ремня безопасности и детских сидений.

В тексте соглашения содержится также призыв к нулевой толерантности по отношению к употреблению алкоголя и наркотиков - то есть полный запрет на их употребление перед тем, как садиться за руль. Для новоиспеченных водителей такое правило сейчас действует в Германии, в Латвии же допустимый предел - 0,2 промилле.

Чтобы сократить нехватку профессиональных водителей, получить права на управление грузовым автомобилем можно будет с 18 лет вместо 21 года, автобусом - с 21 года вместо 24 лет. Страны ЕС могут разрешить управлять грузовиком или микроавтобусом на своей территории с 17 лет в сопровождении опытного водителя.

Права на вождение мотоцикла и автомобиля будут действительны 15 лет. Страны ЕС могут сократить этот срок до 10 лет, если правами можно пользоваться как удостоверением личности, а права на управление грузовиком и автобусом нужно будет обновлять раз в пять лет. Для пожилых людей (от 65 лет и старше) срок действия водительских прав страны ЕС могут сократить.

Перед получением первого в своей жизни водительского удостоверения нужно будет пройти проверку здоровья, включая зрение, сердце и сосуды. Однако для водителей автомобилей или мотоциклов страны-участницы могут заменить медосмотр заполнением бланков самооценки или другими альтернативными мерами.

По инициативе депутатов Европарламента госучреждения призваны информировать общество об обязательных стандартах в отношении физической и психической пригодности к управлению транспортным средством.

Эти правила еще должны утвердить Совет ЕС и Европарламент. Странам-участницам дадут четыре года на то, чтобы прописать новые правила в своем законодательстве.