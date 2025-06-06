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«Нас больше! Русский язык — наш язык!»: Росликову, возможно, придется заплатить крупный штраф (3)

© LETA 6 июня, 2025 10:14

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Депутаты "Объединённого списка" обратились в Государственную полицию с требованием привлечь к ответственности депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности"), который в ходе заседания Сейма в четверг выступал на русском языке и использовал непристойные жесты.

Как говорится в заявлении "Объединённого списка" для СМИ, во время обсуждения декларации "о преодолении последствий русификации" Росликов завершил свою речь фразой на русском языке: «Нас больше! Русский язык - наш язык!» и после этого дважды показал неприличный жест в сторону присутствующих в зале депутатов.

"Объединённый список" напоминает, что согласно первой части 50-й статьи Регламента Сейма, рассмотрение дел в Сейме и его комиссиях должно происходить на государственном языке.

Также в заявлении подчеркивается, что согласно статье 20 Закона об административных наказаниях за грубое проявление неуважения к государственному языку предусмотрен денежный штраф в размере от 7 до 140 штрафных единиц. Законом установлена штрафная единица в размере 5 евро, таким образом максимальный штраф может составить до 700 евро.

По мнению депутатов, в данном случае имело место умышленное и очевидное нарушение закона, поэтому они просят Государственную полицию начать административное производство и привлечь Росликова к административной ответственности.

Агентство LETA сообщало, что большинством голосов парламентариев Росликов в четверг был удалён из зала заседаний Сейма. Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревицс обратился по этому поводу в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям.

Также ранее сообщалось, что после почти двух лет работы депутаты Сейма окончательно приняли поправки в Регламент Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать в общении государственный язык.

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