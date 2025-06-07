Центр решительно осуждает заявления Росликова, подчеркивая, что он продемонстрировал откровенное неуважение к латышскому языку как единственному государственному языку и уничижительно отозвался о его роли в латвийском обществе. Это ставит под угрозу сплоченность общества и соблюдение основных ценностей государства, что недопустимо, особенно в текущих геополитических условиях.

Мухка подчеркнула, что поведение депутата политически и морально неприемлемо, а также расценивается как осознанный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка как основы государства. Такое поведение, по ее мнению, способствует расколу общества и создает атмосферу небезопасности, поэтому данный случай должен быть расследован, а депутат наказан "с максимальной строгостью, предусмотренной законом".

ЦГЯ намерен тщательно расследовать данный случай и предпринять соответствующие действия для защиты конституционных ценностей.

Как сообщалось, в четверг Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

В связи с произошедшим руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс обратился в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, а депутаты оппозиционного "Объединенного списка" - в Государственную полицию.

