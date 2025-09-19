Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Женщина поняла, что её пассажирами стали люди, которые, вероятно, не имеют статуса в Латвии. И вызвала полицию.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, там они  застали одного человека, который все еще находился в такси. Мужчина пояснил, что прибыл из Африки. Осмотрев пешеходный туннель поблизости, полицейские заметили и второго пассажира такси.

После проверки данных обоих пассажиров задержали и передали Пограничной службе.

Лица были задержаны в соответствии с Законом об убежище.

В Пограничной службе подтвердили агентству LETA, что 14 августа приняли от полиции двоих лиц для дальнейших процессуальных действий. В ходе проверки выяснилось, что мужчины ранее незаконно въехали в Латвию, перейдя границу Латвия — Белоруссия.

В Пограничной службе отметили, что тех, кто пытается перейти границу, сначала предупреждают о том, что это запрещено. Если же нелегалов уже обнаружили на территории Латвии - их выдворяют обратно в страну, из которой они пришли.  

В отдельных случаях лица запрашивают убежище в Латвии, оформляя свой запрос в письменной форме заявления и подавая его в Пограничную службу. После завершения необходимых формальностей такие лица переходят под надзор Управления по делам гражданства и миграции и до принятия решения о предоставлении убежища помещаются в Центры для просителей убежища в Муцениеках или Лиепне.

Однако в основном большинство этих иностранцев своей конечной целью имеют экономически развитые западные страны Европейского Союза, в основном Германию.

