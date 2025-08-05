Водитель погиб, перевернувшись на тракторе: авария

Несчастный случай произошел около 8 часов вечера. На частном участке мужчина, косящий траву на тракторе, подъехал слишком близко к канаве, в результате чего трактор перевернулся, а мужчина погиб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Во вторник в стране зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, из которых 16 с пострадавшими. В них пострадали 25 человек. Больше всего жертв ДТП зафиксировано в Рижском районе – девять. Четыре человека пострадали в авариях в Земгале, шесть – в Видземе и по три – в Курземе и Латгалии.

За последние сутки за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны шесть водителей, четверым из которых грозит уголовная ответственность, а двоим — административная.

Полиция также оштрафовала четырех водителей за агрессивное вождение и зафиксировала 211 случаев превышения скорости.

