Огурцы стоят как куриная ножка? Астрономические цены оказались слухом: смотрим на Центральном рынке (ФОТО)

Всеобщий ажиотаж вызвала публикация в социальной сети Х от пользователя @riigasiedzimtaa. Она разместила фото латвийских огурцов с ценой аж 3.80 евро с подписью «Кому по 2,20 не нравились?». Нужно отметить, что по утверждению автора публикации, фото сделано не далее как во вторник, 5 августа.

Пользователи в комментариях шутят, что скоро огурцы станут деликатесом для богатых, а на селе будут прятать урожай. Многие удивились, мы в том числе. Конечно, со всех сторон звучит, что урожай гибнет из-за дождей и плохой погоды, а цены на местные овощи и продукты скоро поднимутся. Но чтобы так стремительно?

В среду, 6 августа, отправляемся проверять цены на Рижском Центральном рынке. Как показывает практика, если уж цены поднялись, то вниз они идут с большим скрипом и вряд ли за день успели сильно измениться. К тому же именно Центральный рынок можно по праву назвать эталонным мерилом цен на продукты - десятки торговцев похожими товарами обеспечивают какую-никакую конкуренцию и честную наценку.

Уже на рынке без труда находим более десятка торговых "точек" с огурцами. Что тут скажешь, сейчас сезон и овощей на прилавках действительно много - на любой вкус и размер. Вот только ни одного ценника выше 3 евро за кг в этот день так и не удалось найти, даже обойдя весь рынок по кругу несколько раз. В основном цены на местные, латвийские огурцы держатся от 2 до 2,50 евро за кг.

Не припоминают таких высоких цен на огурцы на этой неделе и местные торговцы:

- Не знаю, может у кого-то и были, но точно не у нас, - отвечает зеленщица Лаура, хотя и допускает, что у кого-то могли быть такие цены. Хозяин каждой торговой "точки" сам устанавливает цены, и торговцев много - за всеми не уследишь. - Можно хоть 20 евро за кг поставить, если считаешь, что твои огурцы такие замечательные и столько стоят. Только если у соседей по 2 евро, кто ж у тебя покупать будут? Просто пройдут мимо к тому, у кого дешевле.

Кроме того вызывают сомнения и обстоятельства, при которых было сделано опубликованное в социальных сетях фото:

- Нужно еще уточнить где и когда такие цены видели, - с недоверием замечает другой торговец овощами. Он тоже не припоминает, таких цен в последнее время. - Весной огурцы вообще по 5 евро стоили. Так можно взять старое фото и написать, что столько они вчера стоили. Цены часто меняются, кто ж проверять станет?

Так что паниковать и массово закупать стратегические запасы огурцов на засолку, пока цена не улетела в космос, точно не нужно. Цены на этот овощ стабильно держатся на одном уровне уже несколько недель и, как отмечают торговцы, даже постепенно уменьшаются. Например, польские огурцы уже можно приобрести и по 1-1,50 евро за кг.

И раз уж зашла речь о ценах, давайте посмотрим что и сколько стоит из других продуктов на Центральном рынке. Рядом с огурцами можно купить и латвийские помидоры, стоят они по 3-4 евро за кг. Можно найти и дешевле, за 1,5 евро, но это уже будут томаты из Польши. Молодой латвийский картофель стоит от 1 до 1,5 евро в зависимости от того насколько крупный сорт. Лук, кабачки, свежая морковь с ботвой - тоже по 1,5 евро за кг, паприка чуть дороже - 1,80, а цена на латвийский чеснок колеблется от 6 до 8 евро за кг. Для любителей грибов есть в продаже и лисички - от 2,50 до 4 евро за литр в зависимости от размера.

Ягодный сезон на рынке постепенно сходит на нет. Хотя прежнего изобилия уже нет, на прилавках еще можно найти вишню и черешню (4-5 евро/кг), клубнику и чернику (5-7 евро/кг), и даже латвийскую малину (4 евро за 500 г). Зато появился новый урожай абрикосов и сливы, хотя цены еще довольно кусачие - по 5-6 евро за кг. Продаются также арбузы и узбекские дыни (2-3 евро/кг).

В мясном павильоне без больших перемен. По сравнению с прошлым месяцем цены здесь практически не изменились. Куриная грудка стоит 7,80 евро/кг, гирос с кожей 5,80, а без кожи уже 6,30, ну а бедрышко можно прикупить за 3,40 - да, даже дешевле, чем пресловутые огурцы из социальных сетей. Цены на свинину уже несколько месяцев держатся примерно на одном уровне и почти не растут - окорок на шашлык можно купить за 5 евро, а шейную часть на отбивные за 4,50. Самое дорогое мясо на рынке - это телятина, баранина и говядина. Тут цены уже 8-9 евро и до 15-16 в зависимости от мясистости вырезки.

В молочном павильоне цены тоже сильно не изменились. Творог в зависимости от жирности можно купить за 4-5 евро/кг, сметана 25% - 6 евро. А вот домашняя сметана с жирностью аж 50% будет стоить немного дороже - уже 7 евро. Литр деревенского молока стоит 80 центов, но тару нужно приносить свою. Сыр в зависимости от сорта стоит от 7 до 12 евро. Ну и наконец оплот стабильности в нашей жизни - хлебный отдел. По нашим наблюдениям, здесь цены не менялись с прошлого года: батон свежего белого хлеба от 1,40 евро, а ржаной от 2,30.