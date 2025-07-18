Водитель легковушки скончалась после столкновения с грузовиком: ДТП

После дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг в Балвском крае, в больнице скончалась женщина, управлявшая одним из участвовавших в аварии автомобилей, выяснило агентство ЛЕТА.

В полиции пояснили, что примерно в 13:10 в Бриежуциемской волости Балвского края, на автодороге Виляка-Карсава, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, грузовик "Scania" с прицепом столкнулся с транспортным средством "Volvo", которым управляла женщина.

Женщина в аварии получила травмы и была доставлена в медучреждение. Позже сотрудники больницы сообщили полиции, что она скончалась.

Обстоятельства происшествия выясняются. По факту случившегося начат уголовный процесс.

Как сообщалось, в четверг спасатели Государственной пожарно-спасательной службы отправились в Бриежуциемскую волость Балвского края, где произошло столкновение грузовой и легковой автомашин. Один человек был зажат в транспортном средстве, поэтому потребовалась помощь спасателей.