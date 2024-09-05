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Во всех странах Балтии оптовая цена на электроэнергию в августе была одинаковой

Редакция PRESS 5 сентября, 2024 12:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Средняя оптовая цена электроэнергии в Литве в августе по сравнению с июлем выросла на 9% до 107 евро за мегаватт-час. Такой же средняя цена на электроэнергию в августе была в Латвии и Эстонии, сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии "Litgrid".

На цены электроэнергии повлияло нестабильное производство ветряных электростанций, дорогой природный газ и тепловые электростанции, используемые для производства электроэнергии, а также неработающее соединение "EstLink 2" между Финляндией и Эстонией и импорт электроэнергии из Центральной Европы.

Как сообщила представитель "Litgrid" Айсте Красаускене, в августе электроэнергия производилась и потреблялась так же, как и в июле, но большая часть потребности в электроэнергии покрывалась за счет производства на местных теплоэлектростанциях или импорта.

"8 августа цена на газ на торговых площадках TTF в Голландии достигла 40 евро за мегаватт-час - самого высокого уровня с прошлого года - и остается такой по сей день. Также важно отметить, что соединение "EstLink 2" между Эстонией и Финляндией, ограничивающее торговлю между странами Балтии и Северной Европы, до 3 сентября находилось на ремонте", - сказал Красаускене.

По данным "Litgrid", отрицательные почасовые цены на электроэнергию в августе возникали 29 раз, тогда как в июле такие случаи были зафиксированы 18 раз.

"Большинство из них появлялись во время очень ветреных и солнечных выходных, когда потребление электроэнергии было низким", - сказала Красаускене.

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