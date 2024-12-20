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Во сколько Rail Baltica обойдется каждому жителю Латвии? Сумма названа!

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Опубликован итоговый отчет Парламентской следственной комиссии Сейма по проекту Rail Baltica. В нем говорится, что строительство проекта невозможно отменить из-за недостатка финансирования. Заморозка проекта обойдется слишком дорого, поскольку Латвии придется вернуть Европейскому Союзу 1,3 миллиарда евро, – пишет LA.LV.

От 700 до 5000 евро с каждого!

Население Латвии составляет 1,882 миллиона человек. Значит, каждый житель (включая детей) должен внести в госбюджет около 700 евро, и, по сути, на этом можно остановиться и закрыть проект. Однако, сколько жителей смогут запросто заплатить эту сумму? Например, в семье с двумя детьми это будет уже 1400 евро на одного родителя. С помощью потребительского кредита, возможно, задача окажется решаемой...

Для сравнения: в отчете указано, что реализация проекта Rail Baltica (вопрос о том, как и когда это произойдет, остается открытым) обойдется каждому жителю Латвии в 5000 евро (54 стр. отчета). Это значительно дороже 700 евро, и очевидно, что с потребительским кредитом тут уже не справиться.

Ответственность и руководство проектом

Если уже известно, сколько проект Rail Baltica будет стоить каждому жителю, вполне логично, чтобы такой проект возглавляли опытные профессионалы. Кто же они и где найти о них информацию?

Согласно отчету, Следственная комиссия установила, что Министерство сообщения должно было взять на себя управление проектом. Хотя министерство — это не физическое лицо, и его руководители меняются довольно часто, ясно одно: именно там следует искать ответы на вопрос о стоимости проекта для каждого из нас — 700 евро сегодня за недостроенные объекты или около 5000 евро, чтобы когда-нибудь увидеть скоростной поезд.

Коллективная (без)ответственность

Отчет указывает, что все началось в конце 2011 года, когда премьер-министры стран Балтии подписали в Таллинне совместную декларацию о создании предприятия AS «RB Rail». Это было сделано для успешного продвижения проекта Rail Baltica и освоения финансирования, гарантированного программой CEF.

Госконтроль проделал за эти годы масштабную работу и установил в итоге, что проекту Rail Baltica в Латвии не хватает главного ответственного за реализацию, четкой организационной структуры и координации между всеми участниками (парламент – правительство – Министерство сообщения – Министерство финансов – AS «RB Rail» – SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas» – другие участники).

Поскольку отчет подчеркивает, что ответственность за управление проектом лежит на Министерстве сообщения, логично, что другие министерства, правительство и парламент должны играть вспомогательную роль. Однако сейчас правительство вновь рассматривает и утверждает предложенный сценарий реализации проекта Rail Baltica в Латвии. Возникает вопрос: зачем повторно утверждать то, что было решено внедрять еще в 2011 году?

Что делать?

Согласно Закону о государственной администрации, публичное лицо может делегировать управление частной компании, если это будет более эффективно. Очевидно, что значительную часть задач, выполняемых RB Rail и «Eiropas dzelzceļa līnijas», можно было бы передать частным компаниям. Эти функции можно застраховать, чтобы в случае ошибок расходы не ложились на плечи налогоплательщиков.

В результате коллективной (без)деятельности чиновников и государственных предприятий проект Rail Baltica превратился в общую проблему. И эта проблема измеряется в деньгах.

Латвия — не Швейцария и не другая богатая страна Западной Европы, где 5000 или 700 евро могли бы оказаться лишними в карманах большинства жителей.

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