«Во многих случаях пациентов, которые не живут в Риге, вообще не стоит доставлять в столицу»: Абу Мери

Он отметил, что заторы в приеме пациентов в Клинической университетской больнице имени Павла Страдиньша (PSCUS) на прошлой неделе были необычной ситуацией и результатом стечения обстоятельств, но чтобы избежать подобных проблем в будущем, «нам нужно двигаться вперед» - необходимо наладить более тесное сотрудничество между самими больницами, в том числе учреждениями за пределами Риги.

Министр напомнил, что подобные модели сотрудничества хорошо зарекомендовали себя во время пандемии Ковид-19. В настоящее время реализуется пилотный проект по составлению планов госпитализации, который поможет получить более точные данные о том, какие учреждения испытывают проблемы с приемом пациентов.

В то же время Абу Мери напомнил, что во многих случаях пациентов, которые не живут в Риге, вообще не стоит доставлять в столичную больницу, особенно если в одной из них уже образовалась перегрузка.

На вопрос, потребует ли упомянутое министром изменение в регулировании потока пациентов внесения изменений в закон, он ответил, что Минздрав сейчас работает над отчетом, который должен быть готов во второй половине года, и в настоящее время ожидаются результаты пилотного проекта по вышеупомянутому плану госпитализации.

Также очень важно организовать сеть больничных услуг, что в настоящее время и делается. Это позволит большим и малым больницам более тесно сотрудничать друг с другом и работать в «единой экосистеме», считает Абу Мери.

Как сообщалось, во вторник прошлой недели количество пациентов в отделении неотложной помощи PSKUS было настолько велико, что приемное отделение и коридор были переполнены и превратились из двусторонних в односторонние из-за расположенных там коек, сообщает Латвийское телевидение. В то же время бригады скорой помощи вынуждены были по несколько часов стоять в очереди за пределами больницы.

Министерство здравоохранения пообещало провести более детальный анализ ситуации.