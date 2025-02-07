Внучка замуровала тела убитых бабушки и дедушки в бочку? Дикое убийство в РФ

Трагедия произошла в начале января, тогда Тархов вместе с женой зашли в свою квартиру, но больше оттуда не выходили. А их внучку засекли камеры видеонаблюдения, несколько дней она выносила из дома черные пакеты.

Екатерину Бельскую арестовали несколько дней назад, именно тогда общественность и узнала о расправе над бывшим мэром Самары и его супруги. Позже всплыло видео из подъезда, на кадрах женщина заносила в квартиру большую пластмассовую бочку.

Предполагается, что именно в ней она замуровала останки дедушки и бабушки. Напомним, сначала рассказывалось, что наследница пожилой пары застрелила их. Однако после обсуждалась другая версия, согласно ей, Екатерина жестоко забила родственников.

Местные жители уверены, что Бельская решилась на преступление из-за проблем с деньгами. Известно, что после убийства она распоряжалась имуществом Тарховых. Женщина попала под подозрение после того, как попыталась продать машину дедушки, предоставив липовые документы.

Общественность убеждена, что у Екатерины был сообщник, а бывший заместитель Виктора Тархова Александр Шатохин надеется, что она и вовсе не могла навредить близким людям.

«Вообще с трудом, конечно, верится. Пускай следователи разбираются, но вряд ли девчонка вообще могла такое совершить. Мне не верится совершенно, — отметил знакомый Виктора Александровича. — Я пока не могу переварить. Если порассуждать немножко, как-то поразмышлять, может быть что-то и возникнет. Но пока я просто с впечатлением от этого события, очень переживаю. Не возникает никаких мыслей, кому он мог помешать уже в этом возрасте».

Следователи прокомментировали громкое дело, напомнив, что подозреваемая в преступлении заключена под стражу.

«В Самаре местная жительница проверяется на причастность к убийству своих родственников. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города Самары. Установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). На причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра, которая сейчас находится под стражей», — передавала пресс-служба.

...Как уже сообщили СМИ, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью застрелили. Однако, как выясняется, супругов забили насмерть.

Недавно Тархов вместе с супругой вернулся в Россию, ранее они находились в Финляндии. Источник в правоохранительных органах раскрыл, что с ними расправилась внучка. Сообщалось, что Екатерина Бельская застрелила дедушку и бабушку, а потом распродала их имущество.

Позже выяснилось, что Екатерина забила пожилых родственников насмерть, затем избавилась от тел, законсервировав останки в бочках. После подозреваемая забрала телефоны Тархова и его жены и отправляла от их имени сообщения.

Оперативники, проанализировав записи камер наблюдения, выяснили, что в день трагедии Тархов и его супруга зашли в квартиру, куда позже заявилась их внучка. Из дома они так и не вышли. А Екатерина несколько дней выносила пакеты и заносила бочки. Знакомые Тарховых не били тревогу, поскольку Виктор и Наталья исправно отвечали на сообщения в мессенджерах. Предполагается, что Бельская действовала с сообщником.