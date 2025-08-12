Со среды, 13 августа, 22.часов до воскресенья, 17 августа, 24 часов будет закрыто движение транспорта по набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и по параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старого города, от Полю гате до Яуниела.

С пятницы, 15 августа, с 17.00 до 8 часов воскресенья будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С 12.00 субботы до 2.00 воскресенья будет закрыто движение транспорта на территории Старого города.

С 10 часов пятницы, 15 августа, до 20 часов воскресенья будет ограничено движение плавсредств, кроме тех, которые имеют специальные пропуска, на участке городского канала от моста улицы Кришьяна Валдемара до моста Тимма.

Во время празднеств в субботу и воскресенье жители и гости города смогут бесплатно пользоваться платными парковками Рижского самоуправления, однако во многих местах автомобили не смогут припарковаться.

Во время праздника жители и гости Риги смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом как в субботу, так и в воскресенье.