Внебрачная дочь экс-президента Улманиса отметила совершеннолетие: что подарили?

Гунвила Лиене Улмане, чьими родителями являются экс-президент Латвии Гунтис Улманис и владелица ювелирного магазина «Upes pērles» Диния Лора, рассказала, что хоть каждый день они не живут вместе, как классическая семья, ей никогда не была обделена заботой, вниманием и любовью родителей.

Празднование прошло дома в Пардаугаве, где Гунвила живет со своей матерью. В честь ее совершеннолетия была устроена вечеринка в голливудском стиле, на которой присутствовало более десятка родственников и близких друзей.

Улманис подарил своей дочери огромный букет красных роз. «Папа еще принес огромный арбуз и лосося, зная, как они мне нравятся», — рассказала изданию именинница.

Родители подарили девушке мотороллер «Веспа» 2006 года выпуска – модель ее года рождения, а также поездку на Бали, куда она отправится вместе с мамой в декабре. В качестве особого подарка она также получила от матери кольцо ручной работы.

Как сообщалось, 10 лет назад стало известно о существовании внебрачной дочери Гунтиса Улманиса. Её матерью является бизнесвумен Диния Лора, которая моложе Улманиса на 44 года.

Два года назад исполнилось 60 лет со дня свадьбы экс-президента и его супруги Айны Улмане. В этом браке родились дочь Гунтра и сын Алвилс.

ФОТО instagram.com/gunvila