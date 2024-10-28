Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Ефим рассказал, что обслуживанием дома занимается компания ORDO Property Management, под управлением которой находится еще несколько домов:

- Некоторые жильцы, имеющие квартиры в этом доме , не живут постоянно в своей собственности, а наведываются пару месяцев в году, - рассказывает Ефим. Управляющая компания решила повысить плату за свои услуги на основании того, что в Латвии повысилась минимальная зарплата, поэтому пришлось значительно повысить зарплаты техническому персоналу - дворникам, дежурным и прочим сотрудникам, в результате чего компания повышает плату за обслуживание и представила на согласование собственникам квартир новую смету.

И если раньше мы платили около 460 евро в месяц, то после повышения плата составила около 570 в месяц. Ощутимо! Поскольку в доме 30 квартир, то 16 – минимальное количество голосов, необходимое для принятия решения И оказалось, что именно такое количество собственников и проголосовало «за». Поскольку мы с соседями голосовали против повышения оплаты, то результат голосования нас очень удивил, и мы решили выяснить, кто же из собственников голосовал «за», чтобы убедиться в легитимности принятого решения . Согласитесь: нечасто встречаются ситуации, при которых такой важный вопрос, тем более о повышении расходов, решается с преимуществом в один голос! Все документы - в том числе о расходах на обслуживание, ремонт, о затратах из накопительного фонда, а также документы голосования должны быть в домовом деле, а с весны прошлого года вноситься в электронном виде в систему BIS. Через какое-то время в главном офисе управляющей компании нам предоставили дело дома для ознакомления с документами этого опроса.

- Какие заключения вы сделали в итоге?

- Легитимность трех голосов из 16, отданных «за» повышение платы за обслуживание, нам показалась сомнительной, а значит, можно подвергнуть сомнениям и все итоги голосования в целом. Отмечу - нелегитимность даже одного голоса их этих трех ведет к отмене результатов всего голосования.

- Что именно там не так?

- В первом случае у голосующего просрочена доверенность от компании, владеющей квартирой. То есть опрос проводился в апреле 2024 года, а у человека закончилась доверенность еще в 2022 году.

Во втором случае бюллетень голосования подписал не владелец. Правда, через несколько месяцев он приехал и сказал, мол, я согласен с повышением цен, но заявил это лишь в конце июля, а итоги самого голосования объявлены уже в мае, а конкретно 2 мая. То есть он «проголосовал» , выходит, задним числом? И почему управляющая компания такие документы подшивает в дело дома? По моему мнению такие действия являются незаконными.

- Вы точно знаете, что этот собственник находился за пределами Латвии на момент проведения опроса жильцов и физически не мог вернуться в страну, чтобы подписать свой опросный лист? Может, он кого-то уполномочил подписаться вместо себя, выдав доверенность?

- Я утверждаю лишь то, что знаю наверняка.

Я умер, но подпишусь?

- А третий случай вообще самый интересный: под бюллетенем голосования подписался уже умерший к тому времени владелец одной из квартир, - говорит Ефим. Согласно информации, опубликованной в «Latvijas vēstnesis» этот владелец умер уже два года назад .

- А как вы удостоверились в этом нарушении?

- Я связался с вдовой владельца квартиры , и она подтвердила, что ее супруг действительно скончался два года назад, а сама она не знала об опросе, никаких бюллетеней не подписывала, никому не давала никаких поручений подписать и ничего управляющему не посылала. У меня есть скриншоты нашей переписки в Вотсапе . Она любезно дала согласие разместить нашу переписку в Вацапе владельцев дома. То же самое она еще раз подтвердила Юрмальской полиции, которая осуществила опрос заинтересованных сторон. Отмечу также, что владелец недвижимой собственности - это тот, кто не только юридически является владельцем, но еще и вписан в земельную книгу. Но в этом случае, вдова владельца квартиры - хоть и вступила в права наследования, но в качестве собственника в Земельную книгу на момент проведения голосования она вписанане была. Владельцем значился ее умерший супруг, от имени которого каким-то образом под опросом и была поставлена якобы «его» подпись.

- А что вам на этот счет ответили организаторы опроса - управляющие?

- Во время ознакомления с этим документом в офисе управляющей компании, куда мы пришли вдвоем с моим соседом, управляющий О. Самуш утверждал, что это подпись того самого супруга. Я его переспросил несколько раз: уверен ли он в этом? Также я спросил его, как и от кого он получил этот бюллетень? Ответ О. Самуша был таким : "Обычно я получаю такие документы или по электронной почте или по вацапу». Ответом на следующий мой вопрос: "Можете предъявить источник происхождения этого документа»? было «Нет». ( В распоряжении редакции есть фото этого бюллетеня). Тогда я задал последний вопрос О. Самушу: "Как вам мог прислать этот бюллетень владелец, скончавшийся два года назад?». Немая сцена!!! И далее ответ управляющего : "Я не должен проверять такие документы!» То есть показать источник происхождения бюллетеня он не может и проверять легитимность голосов он не должен!

Все документы в деле дома я всегда смотрел в присутствии свидетелей – соседей по дому. Фото документов делал с разрешения ОРДО.

Какие выводы напрашиваются сами собой? В деле дома находится документ, на момент получения результатов опроса кем-то подписанный и непонятно, откуда он появился у управляющей компании. Я считаю, что этим документом компания нанесла мне и другим соседям материальный ущерб. То есть невольно возникает вопрос: кто заинтересован в такой фальсификации и чьей рукой выведена подпись покойного?

Раз он сам на тот момент никак не мог подписаться, будучи уже на том свете, выходит, кто-то подписался за него? Кто?

- И что вы стали делать дальше?

- Во-первых, я со своим соседом по дому письменно обратился к управляющим с требованием отменить проведенное голосование, так как мы на основании бюллетеней представленных в деле дома, сочли его сфальсифицированным.А параллельно мы сами провели собственное голосование среди владельцев квартир в нашем доме за то, чтобы признать результаты голосования недействительными, на том основании, что оно проведено нечестно. И собрали 18 голосов из 30 жильцов, в том числе проголосовала и вдова умершего собственника квартиры.

Предоставляем эти результаты управляющим и получаем ответ, суть которого сводится к следующему: молодцы, что проголосовали, но все останется как есть. То есть нам заявили, что итоги нашего голосования примут к сведению, но лишь как "обобщение мнения владельцев квартир",которое не обязывает управляющую компанию к каким-либо действиям. То есть волеизъявление большинства собственников, оформленное в соответствии с Законом ЛР, можно попросту проигнорировать?

"Мертвые души не должны голосовать!"

Но факт-то остается фактом - мертвый человек каким-то образом проголосовал в опросе управляющего, - продолжает Ефим, - и поэтому мы просим выяснить, как это могло произойти и почему. У нас три конкретных сомнительных случая в одном голосовании, хотя даже одного было бы достаточно, чтобы аннулировать этот опрос. То есть получается, что управляющие, не в силах добыть подписи собственников, итоги опроса попросту нарисовали? Не говоря уже о том, что все подобные опросы, по закону, принятому еще в прошлом году, должны быть размещены в системе BIS, чтобы любой мог ознакомиться с этими материалами. Но в нашем случае этого не делается. Тоже нарушение. За это еще на штрафуют, но они должны размещать эти материалы,дабы исключить любые манипуляции. Это ни в коей мере не является конфиденциальной информацией, поэтому нет никакого основания ее скрывать - ни от самих жильцов, ни от журналистов.

Что говорят управляющие ?

Чтобы соблюсти фактор объективности изложения информации, автор статьи обратился напрямую к руководителю ORDO Property Management Яне Самуше, созвонившись по телефону, указанному на сайте компании, и предложил прокомментировать сложившуюся спорную ситуацию и изложить свою версию.

По мнению госпожи Самуши, люди, которые рассказали изложенную выше ситуацию, просто устроили против компании ORDO Property Management очерняющую кампанию и распространяют ложную информацию, пытаясь испортить репутацию компании. От более подробных комментариев г-жа Самуша отказалась, сообщив только, что компания уже привлекла адвокатов для подготовки встречного иска.

* От редакции. Редакция портала готова в любой момент дополнить данную статью, поэтому приглашает представителя ORDOPropertyManagement изложить более подробный комментарий в отношении описанной в этой статье ситуации. Контакты редакции есть на сайте портала.

"Просим полицию расследовать обстоятельства дела"

- Добиться отмены результатов голосования за повышение платы за обслуживание у вас не получилось. Что было дальше?

- По нашему мнению в таких действиях есть элемент мошенничества с целью получения выгоды, поэтому я подал заявление в полицию Юрмалы с требованием проверить все изложенные мною факты и возбудить уголовное дело за подделку подписи с корыстной целью. Ну, и логично, на этом основании отменить итоги опроса.

В своем заявлении я также попросил стражей порядка проверить подозрения жильцов, не допущены ли нарушения при проведении опроса, а в частности, все ли подписи подлинны?

Полиция: обращайтесь в суд

Ефим сообщил, что ответ от полиции на заявление был получен 11 октября 2024 года. В нем говорится, что в возбуждении дела в отношении управляющих подателю заявления отказано, на основании того, что стражами порядка в ходе оценки имеющейся документации не было констатировано, что был нарушен общий порядок голосования в действиях управляющих, которые проводили опрос среди собственников жилья. "Согласно части первой 20 статьи Закона о квартирной собственности, квартирные собственники имеют право принимать решения в виде опроса, если только общность квартирных собственников не установила, что соответствующий вопрос решаем только на собрании квартирных собственников".

А подателю заявления, если он считает, что в процедуре опроса были допущены нарушения, полиция рекомендует обращаться в суд в установленном законом порядке, так как именно суд, на основании заявления квартирного собственника , руководствуясь 4 частью 16 статьи Закона о квартирной собственности, может признать решение, принятое на общем собрании жильцов, не имеющим силу - в случае, если само решение или процедура его принятия вступает в противоречие с законом.

И далее указывается на то, что такие действия, как подделка документа , его реализация или продажа могут повлечь за собой ответственность по 275 статье Уголовного закона. Но сама полиция не будет проводить экспертизу подписи владельца одной из квартир, чтобы выяснить, как вообще в ходе опроса мог поставить подпись человек, которого уже нет в живых.

Стражи порядка предлагают такие вопросы решать в гражданско-процессуальном порядке. А свой отказ аргументирует тем, что назвать действия преступными можно лишь в случаях, когда они совершены с намерением - то есть поддельные документы, совпадающие в точности с оригиналом, планировалось бы представить какое-то ведомство или учреждение под видом настоящих с целью получить выгоду. Но, по оценке полиции, протокол опроса жильцов и анкета опроса сами по себе не являются документами, которые бы освобождали от каких-то обязанностей.

Что касается голосования от имени покойного супруга, полиция тоже "теряется в догадках" - стражам порядка не удалось установить, правду ли говорит вдова покойного владельца квартиры , заверяя, что не отсылала анкету голосования управляющему. Дело в том, что управляющий представил полиции ее сообщения, якобы отосланные ему на WhatsApp. А прокомментировать этот факт вдова, по словам полиции, отказалась.

"Откуда она может знать, что находится в телефоне у управляющего, если она ему ничего не отправляла?! Это дело экспертизы!" - комментирует ответ полиции Ефим. И совсем недавно – 9 сентября О. Самуш утверждал, что на бюллетене подпись владельца.

Ефим также считает, что в ответе полиции есть некоторые нестыковки фактов - так, управляющий компании говорит полиции, что отсылал анкету вдове по WhatsApp на русском, а в деле дома на момент ознакомления с ним 9 сентября 2024 находится анкета на латышском языке (редакция располагает копией этого документа). Не убедили полицию Юрмалы и другие факты, упомянутые в заявлении Ефима. Почему управляющая компания сразу не предъявила всем владельцам переписку с вдовой, которая якобы послала ему бюллетень голосования 30 апреля? Чего компания ждала целый месяц?

В протоколе полиции отмечено,что факт посылки сообщения от вдовы проверен в телефоне управляющего, подтвержден и зафиксирован в материалах дела. Каким образом это возможно верифицировать не предъявляя телефон управляющего вдове? Это новое слово в экспертизе?

В итоге в возбуждении уголовного дела относительно подделки подписи было отказано. Стражи порядка предлагают сторонам разбираться в конфликтной ситуации через суд.

Ну, а тот факт, что Ефим не согласен с принятым владельцами квартир решением, не означает, что он его может не исполнять, - отмечают в ответе полиции, - до тех пор, пока суд не признал это решение недействительным.

Сам Ефим сообщил, что намерен опротестовать решение полиции в прокуратуре и подать судебный иск о признании недействительными итоги голосования, так как по его мнению все попытки решить проблему в рамках конструктивного диалога с управляющей компанией оказались тщетными. Разумеется, эта история заставила многих соседей задуматься над тем,стоит ли вообще иметь дело с этой компанией?