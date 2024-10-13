В качестве представителя инициативы указан Янис Адиянс. Он призывает сделать среду в этом районе более безопасной, удобной и приятной, особенно для пешеходов, а также для клиентов и поставщиков, использующих автомобильный транспорт. Такая реорганизация позволила бы удобнее добираться до Рижского автовокзала.

Инициатива предлагает перенести участок маршрута 7-го трамвая, проходящий мимо автовокзала, на ул. 13 января, а остановку 7-го трамвая "Центральный рынок" - на ул. Ластадияс, прямо над городским каналом. Еще понадобится демонтировать трамвайные пути около Центрального рынка и на ул. Прагас в обеих направлениях.

В результате можно будет создать регулируемый пешеходный переход через ул. 13 января напротив автовокзала в направлении Старого города, а также ликвидировать перекресток ул. Прагас и 13 января, т.е., проезжую часть в конце ул. Прагас. Участок проезжей части на ул. 13 января нужно выровнять, чтобы сделать его удобным для пешеходов, безопасным и ухоженным.

По мнению Адиянса, важно, чтобы участок ул. Прагас под железнодорожным виадуком был доступен только для пешеходов и велосипедистов. Заслуживает обсуждения также вопрос, ликвидировать или оставить туннель от автовокзала до Старого города. "Увы, в настоящее время он далеко от стандарта ухоженной городской среды, а для пешеходов с затруднениями передвижения и лиц с особыми потребностями его использование проблематично или даже недоступен", - пишет автор идеи.

Он считает, что благодаря наземному переходу на этой территории в самом центре Риги, очень значимой и популярной среди туристов, существенно улучшится доступность и ухоженность среды. А для клиентов Центрального рынка и поставщиков, которые ездят на машинах, появится больше места для стоянок, когда/если уберут рельсы.

"Это раздробленное, неудобное для использования и не вполне безопасное место станет более ухоженным, его легче будет содержать. Помимо прочего, более просматриваемая и упорядоченная среда сократит зону комфорта для карманных воров. Улучшится доступ как к Центральному рынку, так и к автовокзалу, а также ухоженность этой территории. Станет удобнее пересадка на 7-й трамвай с других маршрутов общественного транспорта", - перечисляет автор потенциальную пользу от предложенных им перемен.

Уже собрана 101 подпись под данной инициативой - принимаются только подписи граждан, задекларированных в столице.