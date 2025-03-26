Вместо 2% от ВВП нужно 5%: Ринкевич предлагает не оглядываться на ЕС и наращивать расходы на оборону

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии отметил, что это касается в первую очередь тех стран-членов ЕС, которые также являются членами НАТО. Он подчеркнул, что до сих пор есть страны ЕС и НАТО, которые не выделяют на оборону 2 % валового внутреннего продукта (ВВП), и даже ведутся дискуссии о том, нужно ли достигать этой отметки и нужно ли это вообще.

Ринкевич напомнил, что в настоящее время правительство работает над планом увеличения расходов на оборону, и можно ожидать, что в ближайшем будущем Латвия будет выделять на оборону от 4 до 5 % ВВП.

"Одно дело - это европейский путь, который мы поддерживаем, но другое дело, к чему мы призываем все страны, - это увеличивать расходы на оборону, понимая, что укрепление обороноспособности будет полезно не только в борьбе с возможной российской гибридной агрессией или классической агрессией", - сказал президент Латвии.

Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности отвечает интересам ЕС, НАТО и стран Южной Европы, поскольку у этих стран есть свои проблемы, которые требуют привлечения военных и сил безопасности, например, когда речь идет о миграции. Президент отметил, что это также является инвестицией в безопасность.

"Очень хорошо, что есть "Белая книга" Еврокомиссии, но это не отменяет обязанности всем думать об укреплении национального потенциала и бюджета на национальную оборону", - сказал Ринкевич.

По его мнению, было бы неправильно, если бы, например, те страны на восточном фланге ЕС, которые граничат с Россией и Беларусью, брали бы в долг на укрепление своего оборонного потенциала больше, чем другие страны.

Ринкевич отметил, что план Еврокомиссии - это хорошая заявка для обсуждения, но при этом должна быть сильная солидарность между странами-членами ЕС.

Президент также хотел бы увидеть обсуждение дополнительного финансирования, которое было бы в форме инвестиций и не относилось бы к кредитной части плана.

Премьер-министр добавила, что Латвия уже получает помощь от Фонда сплочения и Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. По словам Силини, деньги из этих фондов будут направлены на строительство убежищ, а будущие центры управления катастрофами уже частично финансируются из этих фондов.