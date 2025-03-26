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Вместо 2% от ВВП нужно 5%: Ринкевич предлагает не оглядываться на ЕС и наращивать расходы на оборону

Редакция PRESS 26 марта, 2025 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Наличие финансирования Европейского союза (ЕС) не отменяет обязанности стран увеличивать расходы на оборону, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя план Европейской комиссии (ЕК) по мобилизации около 800 миллиардов евро на укрепление европейской обороны и введение кредитной программы на 150 миллиардов евро при поддержке ЕС.

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии отметил, что это касается в первую очередь тех стран-членов ЕС, которые также являются членами НАТО. Он подчеркнул, что до сих пор есть страны ЕС и НАТО, которые не выделяют на оборону 2 % валового внутреннего продукта (ВВП), и даже ведутся дискуссии о том, нужно ли достигать этой отметки и нужно ли это вообще.

Ринкевич напомнил, что в настоящее время правительство работает над планом увеличения расходов на оборону, и можно ожидать, что в ближайшем будущем Латвия будет выделять на оборону от 4 до 5 % ВВП.

"Одно дело - это европейский путь, который мы поддерживаем, но другое дело, к чему мы призываем все страны, - это увеличивать расходы на оборону, понимая, что укрепление обороноспособности будет полезно не только в борьбе с возможной российской гибридной агрессией или классической агрессией", - сказал президент Латвии.

Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности отвечает интересам ЕС, НАТО и стран Южной Европы, поскольку у этих стран есть свои проблемы, которые требуют привлечения военных и сил безопасности, например, когда речь идет о миграции. Президент отметил, что это также является инвестицией в безопасность.

"Очень хорошо, что есть "Белая книга" Еврокомиссии, но это не отменяет обязанности всем думать об укреплении национального потенциала и бюджета на национальную оборону", - сказал Ринкевич.

По его мнению, было бы неправильно, если бы, например, те страны на восточном фланге ЕС, которые граничат с Россией и Беларусью, брали бы в долг на укрепление своего оборонного потенциала больше, чем другие страны.

Ринкевич отметил, что план Еврокомиссии - это хорошая заявка для обсуждения, но при этом должна быть сильная солидарность между странами-членами ЕС.

Президент также хотел бы увидеть обсуждение дополнительного финансирования, которое было бы в форме инвестиций и не относилось бы к кредитной части плана.

Премьер-министр добавила, что Латвия уже получает помощь от Фонда сплочения и Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. По словам Силини, деньги из этих фондов будут направлены на строительство убежищ, а будущие центры управления катастрофами уже частично финансируются из этих фондов.

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