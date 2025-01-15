Влиятельные, мощные и ценные: Силиня отказалась назвать имена кандидатов в президенты Банка Латвии

По ее словам, на пост главы Банка Латвии несколько человек сами выдвинули свои кандидатуры. В целом кандидаты хорошие и способные, но коалиция хочет сначала договориться об одном кандидате и только потом публично объявить его имя.

Из интервью премьер-министра на телевидении следует, что количество кандидатов, которых оценивали политики, было больше трех. "Но мы сосредоточены на конкретных кандидатах, которых должны обсудить правления партий, и мы выйдем с одним", - сказала глава правительства.

Силиня пояснила, что не хочет публично раскрывать имена кандидатов, чтобы, если они не будут выдвинуты, это не помешало им продолжать работать на своих нынешних должностях, которые "очень хорошие, влиятельные, мощные и ценные для Латвии".

Как сообщалось, по неофициальной информации агентства ЛЕТА, в ходе внутренних переговоров коалиции о едином кандидате на пост президента Банка Латвии не рассматривается ни кандидатура бывшего президента банка Мартиньша Казакса, ни кандидатура председателя правления Финансового учреждения развития "Altum" Рейниса Берзиньша.