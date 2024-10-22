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Владельцы машин, крепитесь! Повышение цен на топливо не за горами: нас ждут новые потрясения

© Lsm.lv 22 октября, 2024 20:19

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Владельцы дизельных и бензиновых машин, крепитесь — в ближайшие годы начнётся существенный рост цен на топливо. В ближайшие 5-6 лет — примерно на 30 центов. Это связано запуском «зеленой» Европейской системы торговли выбросами, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Цены на топливо в последнее время радуют. Да, могло быть и ниже, но это не 1,70 и не два евро, как еще два года назад. Но впереди нас ждут потрясения.

Первое и почти незаметное — рост акциза со следующего года. Цена литра топлива вырастит на 3-4 цента. А вот дальше — хуже.

С 2027 года во всех странах Европы заработает система торговли выбросами, и литр дизеля в Латвии может стать дороже уже на 19 центов. А к 2030 — на 32 цента. Почти так же подорожает и бензин. Это данные Министерства климата и энергетики.

«Если мы ничего не будем делать и за всё топливо, как сейчас, будем платить плату или налог на выбросы, то топливо действительно станет дороже», - признала госсекретарь Министерства Климата и энергетики Лига Куревска.

Через пять лет доля возобновляемых ресурсов в энергопотреблении страны должна составить 29%. Сейчас это менее 2%. Мы на первом месте с конца. Мы самые грязные в Европе.

«Самая большая проблема в том, что Латвия вообще согласилась на план такого резкого снижения выбросов CO2. Латвия не очень сильно загрязняет среду. У нас третья самая чистая энергетика во всей Европе. Нет грязной промышленности. А значит, 37% этого сокращения выбросов ложатся на транспортный сектор. До 2030 года это невыполнимо», - уверен член подкомиссии Сейма по вопросам среды, климата и энергетики Андрис Кулбергс.

За последние пять лет цены на топливо тоже выросли примерно на 30 евроцентов — в 2019 году, например, дизель стоил 1,20 евро за литр. И это без всяких новых европейских норм.

А что еще нас ждёт в будущем — практически точно — инфляция. И возможно — неожиданные колебания акциза. Так можно ли как-то не платить еще и эти 32 цента за литр? Сейм рассматривает новый закон о транспортной энергии, который обяжет всех торговцев горючем задуматься — насколько «зелёный» их портфель услуг.

«Если мы используем ископаемое топливо — нужно платить новый налог на выбросы. Если в топливе есть возобновляемая составляющая — не надо. Мы даём торговцам свободу выбора — как они будут предлагать эти возобновляемые ресурсы — электричество, биометан — всё это производится в Латвии. А также с помощью биопримесей к горючему. В Латвии 85-90% это будет биодизель. Бензина не так много. За каждый процент биодобавки к дизелю мы сможем не платить квоты», - говорит госсекретарь Министерства Климата и энергетики Лига Куревска.

Проблема в том, что производство такого биодизеля тоже стоит денег, и заплатит их — потребитель. Но, используя такой подход, к 2030 году дизель станет дороже не на 32,а на 26 центов. То есть, да, скачка цены всё равно не избежать. При этом министерство обяжет торговцев постепенно добавлять всё больший объём биопримесей в горючее. Это повысит спрос на него и должно стимулировать производство такого биотоплива внутри страны. Но заодно и повысит цены на заправках. Не все торговцы этому рады.

«Не надо делать никакие шаги до 2030 года», - считает председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис. Он признал, что в 2030 году цены вырастут до 1,80 евро за литр, но не считает, что это станет шоком.

«Я думаю, что нет. В июне 2022 года было более 2 евро. И в этом году цена упала уже на 25 центов. В рамках колебания в 30 центов — шок преувеличенный. Но абсолютно неприемлемо увеличивать нормы до того, как этого начнёт требовать Евросоюз», - уверен Оярс Карчевскис.

«Постепенное введение регулирования, по крайней мере мы надеемся, позволит нам проверить, есть ли у жителей лучшие возможности выбора», - парирует госсекретарь Министерства Климата и энергетики Лига Куревска. «Это сильный сигнал, чтобы развивать производство. Современное биотопливо мы еще не производим, только первого поколения, но у нас есть потенциал. И это — возможность развивать рабочие места».

Закон, который обяжет латвийских торговцев запускать в продажу всё больше биотоплива только начал свой путь через парламент. Если его примут, первое удорожание, связанное с добавлением в топливо биодобавки, может ждать автовладельцев в начале 2026 года.

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