Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Вице-мэр Риги заявил, что в Латвии нет места мечетям; на него хотят подать в суд

© Lsm.lv 12 января, 2025 07:12

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и Риге нет места мечетям — с таким заявлением выступил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который категорически против укрепления ислама в стране. Представители Исламского культурного центра заявили в эфире LSM+, что слова вице-мэра могут послужить поводом для иска в Конституционный суд.

Исламский культурный центр с 2004 года функционирует как мечеть. Муфтий Латвии Зуфар Зайнуллин рассказал, что верующим здесь уже тесно:

«Здесь проводятся пятничные молитвы, сейчас мы уже не помещаемся. Здесь больше 100 кв. метров помещение, приходится в две очереди проводить. Я бы хотел дать краткую историческую справку об исламе. Ислам в Латвии уже более 300 лет. За эти 300 лет никаких замечаний к нам никогда не было. Традиционная, одна из трех великих религий всего мира. Чувствуем себя комфортно. Соблюдаем свои обряды, следуем своей религии. Только спасибо Латвии можем сказать! Мусульманин согласно Корану может молиться везде. Для него везде — мечеть. Пока что мы удовлетворены этим помещением, сейчас у нас куплено еще помещение на Авоту, будем переходить туда, но все равно, я думаю, места не хватит для мусульман».

Поэтому верующим нужна каноническая мечеть, считает муфтий:

«Мы, конечно, мечтаем об этом. И следующий шаг должна быть мечеть классическая, она должна присутствовать. И по политическим соображениям, по этическим, культурным, историческим».

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс против этого возражает:

«В Латвии и Риге нет места мечетям! Я против строительства подобных сооружений или укрепления такой религии в Латвии. У нас есть свои ценности и конфессии. Мы должны постоять за себя, никто другой этого не сделает», — написал политик в твиттере.

Если в Латвии появится мечеть, мусульманская община в стране усилится, пояснил Ратниекс:

«И поэтому таких специальных сооружений не должно быть. Есть центры, где происходят какие-то мероприятия, но пока, по моей информации, они не представляют собой рисков безопасности. А если будет такое сооружение, то это будет означать, что — добро пожаловать еще больше мигрантов в Латвию, и это только укрепит то, что уже случилось в Европе, и нам этого тут не надо».

Муфтий Зуфар Зайнуллин подобные высказывания от должностных лиц Латвии слышит впервые и призывает не смешивать нелегальную миграцию с религией:

«Вы знаете, что Коран — это устав жизни мусульманина, который он старается соблюдать. Там написано, что мусульманин, которые проживает в немусульманской стране, должен соблюдать законы этой страны, если они категорически не противоречат исламу. Законов, которые противоречат исламу, в Латвии нет. Если господин Ратниекс не знал об исламе ничего совершенно и путает две вещи совершенно, (миграцию и ислам), я бы хотел услышать от него извинения за свои выступления. Если нет — то это уже ксенофобия, и здесь мы оставляем за собой право обратиться в Суд Сатверсме по вопросу разжигания межконфессиональной розни».

Пока вопроса о строительстве мечети в повестке дня Рижской думы нет. Так аргументировали отказ прокомментировать высказывания вице-мэра в бюро мэра Риги Вилниса Кирсиса.

LSM+ обратился в Службу госбезопасности с вопросом: можно ли считать сказанное вице-мэром о том, что в Латвии нет места мечетям, дискриминацией или разжиганием ненависти на почве религии, но ответ пока не получен.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать