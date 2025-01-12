Вице-мэр Риги заявил, что в Латвии нет места мечетям; на него хотят подать в суд

Исламский культурный центр с 2004 года функционирует как мечеть. Муфтий Латвии Зуфар Зайнуллин рассказал, что верующим здесь уже тесно:

«Здесь проводятся пятничные молитвы, сейчас мы уже не помещаемся. Здесь больше 100 кв. метров помещение, приходится в две очереди проводить. Я бы хотел дать краткую историческую справку об исламе. Ислам в Латвии уже более 300 лет. За эти 300 лет никаких замечаний к нам никогда не было. Традиционная, одна из трех великих религий всего мира. Чувствуем себя комфортно. Соблюдаем свои обряды, следуем своей религии. Только спасибо Латвии можем сказать! Мусульманин согласно Корану может молиться везде. Для него везде — мечеть. Пока что мы удовлетворены этим помещением, сейчас у нас куплено еще помещение на Авоту, будем переходить туда, но все равно, я думаю, места не хватит для мусульман».

Поэтому верующим нужна каноническая мечеть, считает муфтий:

«Мы, конечно, мечтаем об этом. И следующий шаг должна быть мечеть классическая, она должна присутствовать. И по политическим соображениям, по этическим, культурным, историческим».

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс против этого возражает:

«В Латвии и Риге нет места мечетям! Я против строительства подобных сооружений или укрепления такой религии в Латвии. У нас есть свои ценности и конфессии. Мы должны постоять за себя, никто другой этого не сделает», — написал политик в твиттере.

Если в Латвии появится мечеть, мусульманская община в стране усилится, пояснил Ратниекс:

«И поэтому таких специальных сооружений не должно быть. Есть центры, где происходят какие-то мероприятия, но пока, по моей информации, они не представляют собой рисков безопасности. А если будет такое сооружение, то это будет означать, что — добро пожаловать еще больше мигрантов в Латвию, и это только укрепит то, что уже случилось в Европе, и нам этого тут не надо».

Муфтий Зуфар Зайнуллин подобные высказывания от должностных лиц Латвии слышит впервые и призывает не смешивать нелегальную миграцию с религией:

«Вы знаете, что Коран — это устав жизни мусульманина, который он старается соблюдать. Там написано, что мусульманин, которые проживает в немусульманской стране, должен соблюдать законы этой страны, если они категорически не противоречат исламу. Законов, которые противоречат исламу, в Латвии нет. Если господин Ратниекс не знал об исламе ничего совершенно и путает две вещи совершенно, (миграцию и ислам), я бы хотел услышать от него извинения за свои выступления. Если нет — то это уже ксенофобия, и здесь мы оставляем за собой право обратиться в Суд Сатверсме по вопросу разжигания межконфессиональной розни».

Пока вопроса о строительстве мечети в повестке дня Рижской думы нет. Так аргументировали отказ прокомментировать высказывания вице-мэра в бюро мэра Риги Вилниса Кирсиса.

LSM+ обратился в Службу госбезопасности с вопросом: можно ли считать сказанное вице-мэром о том, что в Латвии нет места мечетям, дискриминацией или разжиганием ненависти на почве религии, но ответ пока не получен.

(Иллюстративное фото.)