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«Виноваты ленивые чиновники»: как в тендере на 53 миллиона евро у всех оказалась одинаковая цена

Редакция PRESS 28 мая, 2025 08:40

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LETA

Ранее сообщалось, что Рижская дума выбрала поставщика питания для школ на сумму 53 млн евро путём жеребьёвки, поскольку три претендента подали предложения с одинаковой ценой.

На платформе "X" Илмарс Пойканс отметил: «Это уже откровенное нахальство. Сговор о подаче одинаковых предложений — это же картель и абсолютно наказуемое деяние, если только ответственные должностные лица действительно имеют "яйца" и не получают свою долю с такого "конкурса".»

Эксперты поясняют, что одинаковая цена связана с тем, что в объявленном конкурсе была указана минимально допустимая стоимость одного школьного обеда — 2,32 евро без НДС. Репутация участников, опыт и другие аспекты в конкурсе не оценивались, поэтому было решено определить победителя путём жеребьёвки.

«Виноват не картель. Виноваты ленивые и недальновидные специалисты по госзакупкам. Установили минимальную цену 2,32 без НДС, оценивали только цену и ограниченный набор продуктов. Все выбрали минимальную цену и предложили полный перечень указанных продуктов. В итоге — одинаковое количество баллов у всех.»

Тем не менее в обществе преобладает мнение, что между участниками была предварительная договорённость, и в данной ситуации должен вмешаться KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией).

Один из комментаторов пишет: «Как мне объяснили, в закупке была указана минимальная цена, поэтому все автоматически выбрали её. Сейчас проводится как внутренняя проверка, так и внешняя, поскольку отдельные депутаты уже обратились в соответствующие службы. Посмотрим, что из этого выйдет, но на первый взгляд, это выглядит как чрезмерно упрощённая процедура закупки, ведущая к сценарию с жеребьёвкой.»

 

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