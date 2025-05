Village People в Риге: иконы диско и символ свободы

В этом мире есть моменты, которые останутся с нами навсегда. Одним из таких ярких событий станет первый концерт легендарной группы Village People в Балтии, который пройдет в Риге. Это не просто концерт, это встреча с культурным феноменом, символом времени и безграничной энергии.

Village People – это явление, которое вобрало в себя дух свободы и радости 70-х. Их хиты, такие как "YMCA", "Macho Man", "In the Navy" стали гимнами поколений, символизирующими веселье и бесконечный дух праздника. Творческое наследние группы актуально сегодня как никогда. В 2008 году Village People получили звезду на Голливудской аллее славы. В 2020 году Библиотека Конгресса охарактеризовала хит «YMCA» как «американский феномен», и добавила песню в Национальный реестр звукозаписей. В свою очередь 47-й президент США Дональд Трамп выбрал этот мегохит главной песней своей инагуарации.

Группа была создана в 1977 году продюсером Жаком Морали, который вдохновился нью-йоркской культурой и яркими образами, встречавшимися в клубах Village — легендарного квартала Гринвич-Виллидж. Именно отсюда и произошло название группы — Village People, "люди из Виллиджа". С самого начала проект был задуман как смесь театральности, сексуальной энергии и мощного танцевального ритма.

Каждый участник группы представлял собой узнаваемый американский архетип: строитель, полицейский, ковбой, солдат, индеец и байкер. Эти маскулинные персонажи не только подчеркивали сценическую харизму участников, но и стали символом свободы самовыражения, вызова стереотипам и веселого, открытого гедонизма. В те годы, когда говорить об идентичности было сложно, Village People стали своеобразным посланием: «будь тем, кем хочешь быть».

Самый известный хит Village People – «YMCA» (№2 в США, №1 в Британии и еще восьми странах). Песня YMCA, про здание Young Men Christian Organization. Ее распевали (и распевают до сих пор) всей семьей на стадионах, она стала очень популярна на дискотеках. Своей популярностью и долгожительством песня во многом обязана специфическому танцу, во время которого танцующие изображают руками буквы аббревиатуры. Участники Village People говорят, что танец был придуман публикой прямо на их концертах, а они только его подхватили и популяризовали. В 2009 году был даже установлен своеобразный рекорд, когда во время футбольного матча в Эль-Пасо под «YMCA» одновременно танцевали более 44 тысяч человек. В итоге, песня вместе с танцем и сценическими образами Village People стала одним из самых популярных мемов в массовой культуре.

Вдохновленная успехом «YMCA», группа сочинила еще один суперхит – «In the Navy» («На флоте»). Песня стала вторым по популярности хитом группы, заняв №3 в США и №4 в Британии. Американское управление флота спросила группу, разрешат ли они использовать песню в вербовочной компании флота? В итоге видеоклип снимали на базе ВМС Сан-Диего. Музыкантам даже разрешили использовать боевую технику корабля.

Еще одним из мировых хитов Village People стала песня «Go West». Правда, сегодня эту песню знают в основном по версии 1993 года от дуэта PET SHOP BOYS, но ее первыми исолнителями и авторами стали Village People.

В конце 1970-х годов коллектив активно гастролировал по крупнейшим мировым площадкам. Популярность участников группы увеличилась после того, как их фотографии украсили обложку престижного журнала Rolling Stone.

В начале 1980-х годов коллектив усовершенствовал свой стиль. Тогда же дискография группы была пополнена новым альбомом. Речь идет о пластинке Renaissance. В 1982 году музыканты презентовали альбом Foxon the Box. Диск был презентован европейскими и китайскими поклонникам коллектива. В Соединенных Штатах Америки пластинка вышла под названием In the Street. В середине 1980-х годов коллектив выпустил очередной альбом. Он получил название Sex Over the Phone.

Настоящий ренесанс популярности коллектив пережил в начале 1990-х годов. В 1991 году их пригласили исполнить попурри из самых топовых треков своего репертуара на MTV Movie Awards. В середине 1990-х годов группа, при участии немецкой сборной по футболу, презентовала гимн для чемпионата мира. Речь идет о композиции “Far Away in America».

В 2000-х годах коллектив Village People выпустил ряд интересных работ. Речь идет о синглах “Gunbalanya” и “Loveship”. В 2013 году состоялась презентация нового сингла -- «Let’s Go Back to the Dance Floor”. В 2019 году композиция “Happiest Time of the Year” заняла высокие позиции в Billboard Adult Contemporary.

Сегодня, спустя более 45 лет после своего появления, Village People продолжают активно гастролировать и радовать публику. Их музыка пережила десятилетия и остается актуальной благодаря своей искренности, танцевальности и особой атмосфере веселья, которую они несут.

Village People — это напоминание о том, что музыка может не только развлекать, но и вдохновлять. Они доказали, что сцена — это место, где можно быть собой, где свобода становится стилем, а смелость — искусством.

