Ветер разгонит тучи: прогноз погоды обещает солнечный день

Местами в центральной части страны ночью и днем возможны кратковременные осадки. В основном это будет мокрый снег и дождь, но на востоке страны также возможен снег.

Западный, северо-западный ветер местами будет достигать 12–17 метров в секунду, а на побережье — до 18–22 метров в секунду. Температура воздуха как ночью, так и днем составит 0...5 градусов, на побережье Курземе до 6...7 градусов.

В Риге временами возможен небольшой дождь, но днем также часто будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный, с порывами 15–19 метров в секунду. Температура воздуха как ночью, так и днем составит 4...5 градусов.