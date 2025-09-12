Ветер ломал деревья: десятки вызовов получили спасатели этой ночью

Вчера поступило 34 вызова на работы по устранению последствий сильного ветра, который ломал деревья. В результате стволы и ветки были сломаны и упали на проезжую часть или тротуар. Больше всего вызовов поступило в Риге и Рижском районе – 18, в Курземе – 12 вызовов, в Видземе – три вызова и в Земгале – один вызов.

Пожарные также выезжали на вызовы, в которых горели крыша сарая, амбары, сажа в дымоходах двух зданий, грузовик, микроавтобус, электрический шкаф, электрический столб, а также оставленные без присмотра сгоревшие продукты питания, древесина и стерня.

В 22:21 с улицы Вентспилс в Лиепае поступил звонок о возгорании оставленной без присмотра еды на плите на пятом этаже девятиэтажного дома на площади 0,01 квадратного метра. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 209 человек. Пожарные проветрили помещение, работы на месте происшествия завершились в 22:50.

Всего за последние 24 часа в пожарную службу поступило 78 вызовов: 10 — по вопросам тушения пожаров, 52 — по вопросам спасательных операций, однако 16 вызовов оказались ложными.