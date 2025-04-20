Весь христианский мир празднует Пасху

Дата Пасхи каждый год меняется, поскольку она зависит от лунных фаз. В нынешнем году она совпадает и у православных, и у христиан, использующих григорианский календарь (т.н. новый стиль), то есть католиков, лютеран, баптистов и т.д.

Праздник Воскресения Христова тесно связан с иудейской Пасхой (Песахом), так как согласно Новому Завету Иисус Христос умер в день Пасхи, который празднуется после первого полнолуния после начала весны (весеннего солнцестояния). В этот день иудеи вспоминают исход из рабства в Египте.

Первые христиане назвали второй день после распятия Христа, в который воскресший Христос явился ученикам, Днем Господним. Так Церковь начала праздновать каждое воскресенье как день, в который воскрес Христос.

В свое время в Римской империи было много богословских дискуссий о том, когда нужно праздновать Пасху. Никейский собор 325 года постановил, что ее нужно отмечать в воскресенье после первого полнолуния, которое наступит после начала весны.

Однако неясности продолжались, праздник продолжали отмечать по-разному, так как в Римской империи разными способами определялось начало весны. Лишь в 525 году было установлено, что весна начинается 21 марта - в день весеннего равноденствия или сразу после него.

Но только в 800 году, во времена правления Карла Великого, весь христианский мир начал праздновать Пасху в один и тот же день. Впрочем, это единство продлилось лишь до 1582 года, когда папа Римский Григорий провел календарную реформу. Католики и протестанты приняли новый григорианский календарь, а большинство православных церквей по-прежнему используют юлианский календарь (т.н. старый стиль).

В Евангелиях говорится, что в этот день женщины очень рано пришли к гробу Иисуса и обнаружили, что он пуст. К ним подошли два мужа в блистающих одеждах и сказали: "Что вы ищете Живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес".

Воскресение Христа является центром всего христианского учения. В православии этот день именуется "праздников праздник и торжество из торжеств".