Вдруг заметили — он говорит по-русски: чьё имя носит Рижский русский театр

Михаил ЧЕХОВ - племянник Антона Павловича ЧЕХОВА, сын его брата. На Западе, в Америке это имя известно ничуть не меньше, чем имя самого автора «Вишневого сада» и «Дяди Вани».

Михаил был выдающимся актером и еще более выдающимся педагогом. В 1930-е годы он начал вести курсы актерского мастерства и вел их в течение 20 лет в разных странах. Его необычному методу учились Элизабет ТЕЙЛОР, Мэрилин МОНРО, Грегори ПЕК... После войны Американская киноакадемия первым из русских номинировала его на присуждение «Оскара».

А первую школу актерского мастерства Чехов создал во время своего приезда в Ригу - в 1930-м. Здесь он прожил два года...

Родился Михаил в Петербурге в 1891 году. Когда мальчик пошел в гимназию, Антон Павлович писал о племяннике: «Я думаю, что из него выйдет талантливый человек».

В 1907 году Михаил поступил в Театральную школу имени Суворина при театре Литературно-художественного общества и вскоре начал с успехом выступать в школьных спектаклях.

В заключении театрального совета школы говорилось: «При больших врожденных способностях показал весьма большие успехи в комических и характерных ролях…»

В 1912 году, после окончания школы, он пришел к знаменитому Константину Сергеевичу СТАНИСЛАВСКОМУ. Рассказывают, что мэтр согласился прослушать Мишу только из уважения к просившей за него Ольге Леонардовне КНИППЕР и в память о знаменитом его дяде: щуплая фигура юноши вызывала лишь жалость. А после прослушивания Станиславский сказал Владимиру Ивановичу НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО, что племянник Антона Павловича - гений.

16 июня Михаил Чехов был зачислен в штат знаменитого МХАТа. Он успевал играть и в театре, и в нарождающемся кинематографе. В кинофильме «Трехсотлетие царствования дома Романовых», вышедшем в 1913 году, сыграл Михаила Федоровича РОМАНОВА.

В 1914 году тайно обвенчался с племянницей Ольгой Леонардовной КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ. Брак был недолгим. Впоследствии его бывшая супруга уехала в Германию, где играла в театре и кино. Именно там она стала известной актрисой, любимицей Адольфа ГИТЛЕРА. Впрочем, новейшие архивы говорят, что она работала на советскую разведку. Об этом же свидетельствует и то, что после окончания войны актриса не была репрессирована советскими властями...

Однако вернемся к Михаилу. После революции Чехов продолжил работу в театре, а в 1918-м открыл частную актерскую студию. Позже возглавил студию МХАТа. Его очень ценил советский нарком просвещения Анатолий Васильевич ЛУНАЧАРСКИЙ, который был частым гостем театра.

Вместе с труппой Чехов не раз выезжал на зарубежные гастроли. Во время одной из поездок – в 1928 году – решил остаться за границей. Судя по письмам, на этот шаг его вынудило вовсе не отношение к советскому строю, а раскол в театре: часть актеров хотела видеть у режиссерского пульта его коллегу.

За границей Чехов начал переговоры с Рижским театром русской драмы. Официальное приглашение поступило от профсоюза латышских актеров, и 28 февраля 1932 года мастер приехал в Ригу.

Это было для Михаила Александровича очень плодотворное время. Он играл сам и ставил спектакли. И на русской сцене, и в Национальном театре. Ставил «Гамлета», «Ревизора», «Двенадцатую ночь», «Село Степанчиково»… Успевал руководить и театральными школами – в Риге и Каунасе. В довоенную столицу Литвы его пригласил бывший коллега по МХАТу Андрей ЖИЛИНСКИЙ...

Несмотря на то, что Чехов два года провел в столице Латвии, о рижском периоде его жизни известно не так уж много.

Квартиру он снимал на улице Меркеля, ее окна выходили на кафедральный собор. Один из летних сезонов Чехов провел на взморье – снял дачу в Вайвари, в самых дюнах. Дом, где когда-то он репетировал «Дон Кихота», до сих пор сохранился.

Среди тех, кто помнил Чехова на рижской сцене, - Татьяна Ивановна ВЛАСОВА, долголетний сотрудник Музея театра. Она вспоминала такой забавный эпизод.

В спектакле «Гамлет», который Чехов поставил на сцене Национального театра, ему пришлось играть принца Датского через «не могу». Говорил, что не его это роль. Но вынужден был играть - за отсутствием других кандидатов.

По рассказам Татьяны Ивановны, Чехов заряжал своей энергетикой зал. Работавший в Национальном театре актер и режиссер Альфред ЯУНУШАНС еще мальчишкой видел Чехова в роли Эрика XIV и не стеснялся потом вспоминать, как вышел из театра настолько потрясенным, что заблудился, забыв дорогу домой. И долго не мог сообразить, где находится и в каком времени живет. Великая сила настоящего искусства...

В фондах Музея литературы и искусства им. Я. Райниса наряду с фотографиями из спектаклей, воспоминаниями, критическими статьями хранятся четыре толстые папки с записью лекций мэтра, прочитанных в рижской театральной школе.

Вот фрагмент вступительной лекции, которую он прочитал в октябре 1932 года: «Представим себе, что человек видит сон, после которого он просыпается с чувством радости, благоговения. Увидеть сон - это одно, но понять, разгадать его - это другая задача. Видеть сон - наша актерская деятельность. А в силу того, что я годами работал над нашим искусством, мы будем разгадывать этот сон, который называется «БЫТЬ АКТЕРОМ»...»

Рига была театральным городом, и Чехову знали цену. Никто просто не замечал, что и на репетициях, и в спектаклях на сцене Национального театра он говорит по-русски, а все остальные актеры - по-латышски.

Но когда Карлис УЛМАНИС произнес вслух идеи о латышской Латвии, интриганы оживились. Нашлись в театре и в окружении Чехова те, кто стал действовать против него. В конце лета 1934-го педагог вынужден был уехать.

Сначала - в Англию, где организовал собственную театр-студию, а с приближением войны вместе с большей частью студийцев - в Америку. Снимался там в кино, вел курсы актерского мастерства, работал над биографическими книгами о Константине Сергеевиче Станиславском, Владимире Ивановиче Немировиче-Данченко.

Умер Чехов в Беверли-Хиллз 1 октября 1955 года. Урна с его прахом захоронена на кладбище в Голливуде...

На имя невозвращенца Чехова в Советском Союзе долгие годы было наложено табу. Но вот что интересно: он сам не поливал Родину грязью. Чего стоит его письмо к меценату и коллеге Жоржет БОНЕР от 22 ноября 1935 года, в котором он отвечает ей на вопрос, стоит ли ей ехать в Россию: "Да... 1 000 раз... Да... Если хочешь увидеть и пережить нечто необычайно интересное, возможно, даже ошеломляющее, - ты должна поехать в Россию... Когда я думаю о твоей поездке в Россию, у меня внутри все вспыхивает..."

Прекрасно осознавая, что дорога домой закрыта навсегда, Чехов писал А. БЕССМЕРТНЫХ: "Российская провинция в тысячу раз выше театральных Парижей, Нью-Йорков и т. п... Скажу тебе откровенно, что если бы мне нужно было поехать в СССР, то я, вероятно, предпочел бы провинцию...»

И все это говорилось после Берлина, где Чехов работал с Максом РЕЙНХАРДТОМ, после Парижа и Лондона, где он видел на подмостках Шарля ДЮЛЛЕНА, Лоуренса ОЛИВЬЕ, Джона ГИЛГУДА и других звезд театра...

Все фото – из архива

Михаил Александрович ЧЕХОВ.

Михаил ЧЕХОВ в роли Хлестакова.

Рижский русский театр имени Чехова в наши дни.

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива