Если соберётесь за грибами: чем лоси опаснее медведей?

Эксперт говорит: медведи приходят сюда из Эстонии. Вокруг Лимбажи большие леса, поэтому медведям несложно попасть оттуда и в Саулкрасты. Хотя видели их и под Елгавой, и в Адажи.

- Это пока еще охраняемый в Латвии вид - в Красной книге. Сейчас у нас более 100 бурых медведей. Часть возвращается в Эстонию, часть остается зимовать. Но очень близко время, когда медведь станет таким же обычным зверем, как и в Эстонии, где их около 700 и где разрешена охота. Законно отстреливают примерно 50 за сезон…

От самцов до медведиц с потомством

На территории нынешней Латвии медведь тоже когда-то был привычным животным. Правда, не вчера, а в XVIII веке и в первой половине XIX, а потом все топтыгины были уничтожены. В Эстонии - нет.

- А процесс возвращения животных на территорию, где они когда-то обитали, долгий, - говорит Янис БАУМАНИС. - Но медведей в Латвии все больше. В основном это молодые самцы, которые не достигли половой зрелости. Но есть уже и самки. Видели у нас и медведицу с медвежатами. Правда, данных о том, что они родились здесь, нет. Однако это не за горами. Тогда и можно будет говорить о «постоянной прописке» у нас медведей…

Кого нужно опасаться

Разговоры об опасности косолапых и в целом хищников в наших краях преувеличены. Последний случай нападения хищника был в 1980-е – бешеного волка. А нападения чаще всего можно ждать от раненого кабана. (Несколько лет назад газеты писали о том, как селянин под Валмиерой пошел стрелять кабана зимой. Решив, что завалил, пошел домой брать сани, на чем подвезти. Приехал. Тут-то кабан его и атаковал. Окровавленный охотник с трудом до дома добрался, а потом оказался в больнице.)

Что касается медведей, то, по словам специалиста, большую опасность представляют не самцы-одиночки, а медведицы с потомством. Но их у нас практически нет...

Не поворачивайтесь спиной!

Разговоры о том, что при встрече с косолапым нужно тут же разворачиваться и давать деру, охотник считает непрофессиональными:

- Нужно как раз не поворачиваться спиной, не размахивать руками и не кричать, а стоять или, медленно пятясь, отходить. Повторюсь: медведь у нас никогда не нападал на человека. Корма у него достаточно, это не тайга. Но и людям нужно вести себя грамотно и не провоцировать хищника необдуманными действиями…

Сказками является и утверждение, что, если медведь встал на задние лапы, - это признак агрессии с его стороны: он сейчас нападет.

- Он встает на задние лапы, чтобы лучше посмотреть, увидеть что-то. А бежать, причем очень быстро, на кого-то он будет на четырех лапах: для него это легче…

Происки грибников

По словам главы Союза охотников, слухи о том, что леса Латвии кишмя кишат медведями, волками, часто распускают собиратели грибов и ягод.

- Я заметил, что байки эти, как правило, ходят в самую урожайную грибную и ягодную пору. В соцсетях пишут, что там, мол, и там видели следы медведя. Нередко это делается для того, чтобы отвадить конкурентов. Мы же, охотники, всегда говорим, что медведей у нас нет потому, что есть Лачплесис. Герой нашего эпоса – сын медведя и женщины, - смеется г-н Бауманис...

Глупые лоси

Если же серьезно, то лоси, по словам эксперта, представляют в наших краях куда как бОльшую опасность, чем медведи. Посмотрите статистику: почти каждый год происходят ДТП при столкновении машины с лосем.

- Особенно часто это случается именно летом, когда лоси выходят на дорогу там, где их меньше всего ждешь, появляются в городах, населенных пунктах. В это время у лосих рождаются телята, и они прогоняют тех, кто старше, – годовалых детей, которые стараются подольше задержаться возле матери…

Вот годовалые лосиные дети – испуганные, глупые, но с виду вполне большие - и приходят в города и поселки. Наводят шороху на людей. Такое не раз бывало в последние годы в Риге.

- Я считаю, что в случае, когда лось залез в бассейн и его усыпили снотворным, а потом вывезли в лес и выпустили, спасательные службы поступили грамотно: лось остался жив, не пострадали люди, - говорит г-н Бауманис. - А вот попытка однажды поймать сохатого другим способом закончилась двумя разбитыми машинами и гибелью самого животного. Слава богу, без человеческих жертв. Хотя и лося жалко...

Где в Балтии больше сохатых

А знаете, сколько у нас разрешено отстреливать ежегодно лосей? Более 5 тысяч!

- Потому что в Латвии значительная популяция, - объясняет профессионал, – свыше 22 тысяч. В Литве намного меньше. Лоси любят леса, а у южных соседей больше полей. А вот у северных соседей, в Эстонии, лесов еще больше, чем у нас, соответственно и численность лосей выше…

Глава Союза охотников еще раз предупреждает водителей быть сейчас внимательнее на дорогах: годовалые лоси могут выйти в самом непредсказуемом месте. А жителям при встрече в городе с сохатым нужно звонить в службу спасения – 112.

Волки: затишье перед бурей?

В этом году не слышно про нападения волков на домашний скот. Возможно, фермеры стали осмотрительнее?

- То, что я вижу, свидетельствует об обратном: скот пасется далеко от дома, у леса, без собак, ограждения, - продолжает собеседник. - Поэтому может стать легкой добычей хищника. А нападения, как правило, случаются в августе, когда волки учат щенков охотиться...

Глава крестьянского хозяйства из-под Лимбажи Айя ШНЕЙДЕРЕ и ее коллеги полагают, что одна из причин возросшей в последние годы агрессивности волков – вырубка лесов. Возможностей поживиться их обитателями у волков все меньше, вот хищники и выходят на хутора и крестьянские хозяйства.

Охотники согласны с тем, что численность волков в стране растет. Но, по их мнению, это как раз свидетельство того, что волкам пищи в лесах хватает.

- Парнокопытных в лесах все больше, - объясняет охотник Катарина ШТЕРНА. На увеличении популяции волков сказываются и более благоприятные для них климатические условия – потепление…

Охота на волков: раньше и сейчас

А как же с регулированием численности волков? Ведут ли эту работу охотники?

В советское время охотники обязаны были заниматься этим. И тогда это было выгодно. За каждого убитого зверя получали от государства деньги, премии. Нынче - ни денег, ни премий. Плюс приходится тратить деньги на бензин, патроны. И все же наш эксперт уверен, что охота на волка – дело чести самого охотника.

- Если хочешь охотиться на парнокопытных, нужно стрелять и волков. Они же наши прямые конкуренты, - разъясняет г-н Бауманис.

Что касается численности, то количество волков в Латвии в предыдущие годы колебалось в районе 700. Охота на них разрешена с середины июля до конца марта, лимит на отстрел - около 300 особей...

По пути МОНГОЛИИ или ШВЕЦИИ?

От фермеров доводилось слышать, что лимит не выполняется, численность серых плохо регулируется. Вот, мол, и еще одна причина их возросшей агрессивности.

Некоторые крестьяне предлагают раз и навсегда решить проблему – избавиться от волков полностью. Так, как, например, сделали в Монголии – истребили всех волков. Овцы там свободно пасутся, не боясь стать жертвами серых хищников. Отпала необходимость в сторожевых собаках, в дорогих изгородях…

Другая точка зрения: вообще оставить волков в покое. Как в свое время в некоторых странах Скандинавии. У нас, мол, зеленый курс, а природа сама пусть все регулирует.

Глава Союза охотников категорически против такой идеи.

- Запрещать охоту на хищников нельзя ни под каким предлогом, - убежден г-н Бауманис. – К чему это приводит, видно и на примере национальных заповедников, национальных парков, где охота также запрещена. Именно там люди чаще всего становятся объектами нападений хищников: те не боятся человека. Так, к примеру, было в Швеции, где долгое время была запрещена охота на волков…

Илья ДИМЕНШТЕЙН