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Важные для Шольца выборы в Бранденбурге: социал-демократам удалось обойти «Альтернативу для Германии»

© BBC 23 сентября, 2024 11:13

Мир 0 комментариев

Социал-демократической партии немецкого канцлера Олафа Шольца удалось немного опередить правую партию «Альтернативу для Германии» на местных выборах в земле Бранденбург, в столице которой живет сам канцлер.

Как сообщает немецкая пресса со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии Бранденбурга, Социал-демократическая партия Германии заняла первое место, набрав 30,9% голосов, АдГ осталась на втором с 29,2%.

Сам Шольц живет в столице Бранденбурга Потсдаме.

Выборы в этой земле считаются особенно важными для Шольца еще и потому, что Бранденбург — восточная федеральная земля, расположенная вокруг Берлина, — считается оплотом социал-демократов.

Партия Шольца находилась здесь у власти с момента воссоединения Германии в 1990 году.

В Бранденбурге живут около двух миллионов избирателей.

Победа в этой земле может несколько ободрить Шольца и его соратников перед выборами бундестага в следующем году, хотя и незначительно.

После недавнего успеха «Альтернативы» на местных выборах в Тюрингии и Саксонии многие в Германии начали задавать вопросы о способности канцлера успешно противостоять угрозе со стороны крайне правых, выступающих против миграции и помощи Украине.

Позициям Шольца в том числе угрожает внутрипартийная борьба: глава действующего правительства Бранденбурга и однопартиец канцлера Дитмар Войдке в основном избегал совместных с ним выступлений и критически отзывался о политике федерального правительства.

Опросы общественного мнения показывали, что партия Шольца может проиграть партии АдГ.

Третье место, по предварительным данным избиркома Бранденбурга, заняла новая левонационалистическая партия, "Союз Сары Вагенкнехт" — за него проголосовали 13,5% избирателей. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, выйдя из Левой партии, всего несколько месяцев назад основала собственную партию, и она сразу же, с первых попыток, добивается хороших результатов на выборах в восточных землях.

Четвертое место с 12,1% занял Христианско-демократический союз, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и в парламент Бранденбурга не прошли.

 

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