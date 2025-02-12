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Ваш лифт уже прошел проверку? Осталось всего 2 месяца

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 17:21

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К 1 апреля проверку должны пройти 1700 лифтов, установленных до 1 сентября 2000 года, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC). Владельцам старых лифтов надо срочно обратиться в инспекционные органы для оценки их безопасности.

По данным Реестра опасного оборудования, по состоянию на 1 января текущего года не проведена оценка безопасности 45% старых лифтов. Это 1700 лифтов, которые должны в обязательном порядке пройти проверку до 1 апреля.

О том, как это проходит, программе TV3 Ziņas рассказал руководитель отдела опасного оборудования и метрологического надзора Центра защиты прав потребителей Нил Спрогис:

«При проведении оценки инспектирующее учреждение определяет уровень риска – высокий, средний или низкий. В течение полугода после получения протокола управляющая компания должна составить план мер по устранению или снижению риска, актуализировать его в регистре опасного оборудования и устранить выявленный риск в срок, зависящий от степени риска – при высокой степени за 5 лет, при средней – за 10, при низкой – за 15 лет».

Стоит отметить, что закон, предписывающий полную проверку всех лифтов (за исключением новостроек, возведенных после 2000 года), вступил в силу еще 3 года назад. И он предусматривает запрет на пользование лифтами, которые не пройдут проверку. Тем не менее, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат. Между тем до 1 апреля осталось всего два месяца.

Но ведь проверка — это лишь часть проблемы. Еще важнее — как после нее собственники будут устранять все отмеченные риски. Абсолютное большинство лифтов изношены, и собственникам квартир придется принимать решение об их замене. Но это — теоретически. На практике же люди узнают цену замены и впадают в ступор.

И неудивительно: замена одного лифта в одном подъезде для стандартного 9-этажного дома — это примерно 60 тысяч евро. Или более 1600 евро на одну квартиру. Покажите мне жителей спальных районов, у которых сегодня есть такие лишние деньги.

Есть, правда, надежда на программу Altum, которая поможет получить на это кредит. Тогда затраты на замену лифта можно было бы растянуть, например, на три года, что означало бы +45 евро ежемесячно к каждому счету. Но это пока — просто предположения.

Однако для владельцев квартир делать вид, что проблемы изношенных лифтов не существует, — тоже глупо. Если какой-то конкретный лифт к 1 апреля не проверят на предмет углубленной оценки риска, то инспектирующие компании могут просто его закрыть для пользования. И тогда жильцам придется идти наверх пешком.

Есть и другие последствия, которые явно им не понравятся. Напоминаем, что в январе правительство одобрило поправки в Закон о квартирной собственности, которые предусматривают, что домоуправления по всей Латвии получат право делать очень многие работы по утеплению, реконструкции и ремонту, не спрашивая на то разрешения собственников. А потом просто выставлять им счет.

И есть риск, что точно так же может получиться и со старыми лифтами. Не хотите решать проблему сами? Что ж, управдом решит ее за вас, но вам за это придется хорошенько заплатить.

Так что лучше бы собственники квартир не тянули — и обратились поскорей в аккредитованные инспекционные органы для проведения оценки безопасности лифтов. Сделать это все равно придется всем.

Точно так же те, кто провели проверку и узнали степень износа своего лифта, не должны тянуть с заменой. Наши лифты устарели — это факт. А требования к безопасности с момента их выпуска стали строже. Менять все равно придется, и чем скорее мы все этим займемся, тем лучше.

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