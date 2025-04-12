«Вам нужно срочно скачать антивирус»: новые фишки мошенников — не попадитесь

Казалось бы, все способы обмана доверчивых пользователей уже охвачены и испробованы. Но нет. Мошенники придумывают все новые вариации надувательства. На сей раз звонят от имени компании LMT, причем именно пользователям этой мобильной сети. Но почему-то с эстонского номера.

Я наивно интересуюсь:

- А почему вы звоните из Эстонии? Разве офис LMT уже переместился в соседнюю страну?

Южно-русский акцент на том конце связи, почти не задумываясь, отвечает:

- У вас высветился эстонский номер? Ну, вот, это мошенники уже поработали. Это они внедрили в ваш телефон вирус, который вносит путаницу - показывает неправильные, сгенерированные номера.

- А вы, значит, не мошенники?

- Нет, мы компания ЛМТ. Если вы не заполняли заявку на странице LMT на смену номера, значит, мошенники проникли в ваш профиль и орудуют вместо вас. Нужно срочно это пресечь!

- И поэтому вы звоните?

- Да, мы можем установить на ваш телефон антивирусную программу, которая позволит избавиться от мошенников. Вы можете прийти к нам в офис на улицу Гетрудес, но тогда телефон придется оставить на пять дней.

- Так надолго? Как же я без телефона!

- Ну, можно и онлайн установить.. Я просто оператор, а вам сейчас позвонит сотрудник технической поддержки. Он все объяснит, что нужно сделать, пришлет ссылку на программу, которую нужно будет установить в телефон.

- Прекрасно! А после того, как я установлю программу, мой телефон не "навернется"?

- Нет, что вы! Мы же представители солидного мобильного оператора.

- Но как по телефону это понять? Вы же не предъявляете никаких документов?

- Ну, мошенники обычно что-то требуют, а мы же просто предлагаем - установить программу, которая вас защитит от атак мошенников.

Прощаемся. Через секунду звонит "сотрудник техподдержки", уже из Брюсселя. Всё серьезно! К сожалению, уже не до него - нет времени на пустые разговоры. Но он не унимается, еще через полчаса звонит уже из Дании - из благородных побуждений - спасти наш телефон от атак мошенников.

Эксперты предупреждают об опасности

Чем же чревата такая "забота" для менее искушенных людей? Комментирует Гинтс Малкалниетис, представитель компании CERT.LV:

- Без всяких сомнений, это почерк мошенников. Могу заверить, что представители компании LMT не обзванивают клиентов с такими предложениями. Максимум, они могут разослать рекламные предложения о смене тарифов. Но такого, чтобы они обзванивали клиентов лично, предлагая прийти с телефоном в офис и оставить его на пять дней для установки антивирусных программ, точно нет.

В последнее время телефонные мошенники особенно активизировались - жители Латвии получают целый шквал звонков. Наибольшая опасность кроется в ситуациях, когда такой звонок получает пожилой человек, склонный доверять "инстанциям" и слабо ориентирующийся в интернет-технологиях и технических тонкостях.

- Почему же в наш век высоких технологий и прогресса так сложно поймать телефонных мошенников?

- К сожалению, мошенники постоянно придумывают все новые способы обмана доверчивых пользователей, большинство их основано на страхах, которые сами мошенники людям и внушают. Так, в случае, когда звонящий пытается вас убедить открыть сомнительную ссылку якобы для защиты вашего телефона антивирусом, на самом деле он преследует совсем другую цель - получить удаленный доступ к вашему телефону, а значит, и к вашим банковским счетам. А все эти запугивания о том, что вам якобы придется расстаться с телефоном на пять дней, нужны лишь для убеждения жертвы согласиться на предоставление удаленного доступа к своему телефону.

- Но неужели так сложно полиции проследить, откуда идут эти сомнительные звонки? Пусть даже номера, которые высвечиваются на экране, не подлинные, а сгенерированные?

- Да, конечно, вычислить звонящих можно, но это не так просто - требует массу времени и усилий, поскольку настоящие номера, с которых мошенники звонят, с помощью специальных программ завуалированы и засекречены. Нередко они проходят несколько уровней так называемой защиты. Поэтому расшифровать их и раскрыть источник такого звонка весьма непросто. Это требует времени и скрупулезной работы.

Важно понимать, что номер телефона, который высвечивается во время звонка на вашем экране, чаще всего не имеет никакого отношения к номеру, с которого вам звонят. И перезванивать на него совершенно бессмысленно. В нашей практике были случаи, когда мошенники использовали телефоны местных аптек. Поэтому блокировать эти номера бессмысленно - вы, по сути, блокируете номера телефонов аптек, а не мошенников. При следующем звонке они сгенерируют другие номера и снова смогут позвонить, несмотря на вашу блокировку.