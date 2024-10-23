«Валите быстренько»: Вайкуле рассказала, откуда пришел приказ убрать «Новую волну» из Юрмалы

"На самом деле все было совсем не так, как это преподносят сегодня. Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только "Новая волна", - и КВН, "Юрмалина" - все одновременно ушли. Это была такая политика. Приказ из Кремля: "Валите быстренько отседова", — рассказала о случившемся певица. – Сегодня говорят, что во всем виноваты латвийские власти, это неправда. Я участвовала в "Новой волне" до последнего концерта. А потом город меня просто попросил – "Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?" Да, пожалуйста. Я сама ничего такого не планировала".

На вопрос о ее отношении к переименованию улиц Пушкина, Гоголя и Тургенева в Риге Вайкуле ответила так:

"Ну и правильно сделали. Зачем? Если бы не хватало своих героев в Латвии, ну тогда пускай будет. Если серьезно и откровенно, мне все равно - уже запомнила, пускай будет эта улица, чем все время они меняются. Молодое поколение растет, и у нас есть свои герои. И почему не назвать эти улицы теми именами, которые есть в Латвии.



Все эти улицы - это советская пропаганда, которую в нас вносили. Ну хватит уже, мы отдельное государство. Я бы создала музей, где были бы и эти памятники и фотографии, ведь это наша история, это нормально. Но для чего это молодому человеку, который уже не знает русского языка, больше говорит по-английски. Переименовывайте, это ваше право. Во всяком случае, будут больше знать наших героев, латышских".