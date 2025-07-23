Некоторые жители этого микрорайона проснулись еще раньше - от сильного запаха гари, который основательно напугал народ.
Оказалось, что горело здание недостроенной гостиницы.
Сегодня жителей Пардаугавы разбудил вой сирен. Несколько пожарных расчетов ехали в сторону железнодорожной станции Золитуде.
Некоторые жители этого микрорайона проснулись еще раньше - от сильного запаха гари, который основательно напугал народ.
Оказалось, что горело здание недостроенной гостиницы.
«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».
«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».
Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?
Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?
Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.
Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.
Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.
Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.
Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).
Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).
Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.
Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.
Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.
Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.