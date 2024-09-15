В воскресенье прояснится и потеплеет, однако ночью возможен дождь

Днем в воскресенье усилится влияние антициклона с востока, постепенно станет проясняться, осадков не предполагается. На большей части территории страны ветер будет слабым, на побережье все еще будет дуть умеренный северный ветер.

Воздух в Латвии прогреется до +18-23 градусов, в восточных районах до +23-27 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, от слабого до умеренного, температура воздуха - до +20-22 градусов.

В ночь на воскресенье на западе страны сохранится облачная погода, на востоке облака постепенно рассеются. Местами в западных и центральных районах пройдут дожди, кое-где возможны грозы. Кое-где после осадков образуется туман. Ночью ветер будет слабым, на побережье - умеренным, с северной стороны. Минимальная температура воздуха - от +12 до +17 градусов.

В столице ночью также ожидается облачная погода, в первой половине ночи - кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +16-17 градусов.