«У вашего таромата можно избить женщину?» Работник магазина напал с палкой на клиента

"Добрый вечер, Rimi Latvija. В пункте приёма тары в Адажи мы только что столкнулись с вербальным и физическим насилием. Один из автоматов завис, вбежал ваш сотрудник и грубо обругал нас. Когда мы вышли на улицу, он напал на нас, двух женщин, с деревянной палкой. Когда подошёл наш спутник-мужчина, он убежал в будку.

Мы обратились за помощью в инфоцентр магазина, ведь мы всё же пережили насилие. Там три дамы, посовещавшись, нас отослали, сказав, что будут решать это завтра. Может, уберите этого агрессивного «депозитного дядьку» с поста уже сегодня, пока кого-то не убили.

Хорошо, что с нами был парень, который прибежал на помощь. А что делать, если рядом нет мужчины, который защитит? Тогда, Rimi Latvija, в вашем пункте приёма тары женщину можно избить палкой? Как в арабских странах? У меня до сих пор трясутся руки. Никогда раньше не было такого, чтобы сотрудник магазина в Европе нападал на клиентов с палкой", - пишет Илзе в социальной сети Х.

Случившееся вызвало бурную дискуссию, и многие пользователи спрашивают, почему пострадавшие сразу не обратились в полицию.

Один из комментаторов пишет:

"Вам повезло, что вы не тронули этого агрессивного господина, иначе нападавший быстро превратился бы в жертву. Именно потому, что государство их защищает (помимо механизма угнетения населения), они чувствуют безнаказанность и считают, что могут выражать свою неприязнь к людям через насилие".

"Что было до того, как таромат «завис»? Человек не бегает без дела и никого не бьёт палкой, даже если он кретин. У него, наверное, какие-то психические расстройства, или что-то ещё в этой истории, которая не до конца рассказана", - другие пользователи пытаются прояснить первопричины конфликта.

"В чём была причина конфликта? Просто подбежал и начал бить?"

"Но почему вы сразу не обратились в полицию? В магазине должны быть камеры, и автомат для приема тары тоже должен быть оснащён антивандальной камерой. Ваши три свидетельства против этого сотрудника. Если бы полиция возбудила дело, Рими тоже бы прилетело проблем".

Женщина отмечает, что не собирается оставлять произошедшее без внимания:

"Я готова решать это с Государственной полицией. Буду искать очевидцев с видеорегистраторами. Если бы не мой брат, который подбежал и физически отнял у вашего сотрудника эту палку, меня бы избили".