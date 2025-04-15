В Украине увольняют главу администрации Сумской области

Правительство Украины согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации (ОВА), сообщает издание "Суспiльне" во вторник, 15 апреля со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Теперь указ об увольнении должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Чиновника увольняют через несколько дней после российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли 35 человек. Удар был нанесен двумя ракетами "Искандер-М" по центру города утром 13 апреля.

Сумскую ОВА после увольнения Артюха может возглавить Олег Григоров. Его кандидатуру, как сообщается, уже также согласовало правительство.

Главу ОВА обвинили в организации награждения военных в Сумах

Ряд украинских политиков обвинили Владимира Артюха в том, что он согласовал проведение в Сумах награждения военных 117-й бригады ВСУ. Именно в это время город атаковали ВС РФ. Об этом, в частности, заявили мэр расположенного в Сумской области Украины города Конотопа Артем Семинихин и депутат Верховной рады из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Официально об этом ничего не сообщалось.

Сам Артюх накануне подтвердил проведение мероприятия, но заявил, что не был его инициатором, а его пригласили. Офис президента Украины и Генштаб ВСУ информацию о награждении не комментировали.

Минобороны России подтвердило нанесение удара по центру Сум, заявив, что целью якобы было "совещание командного состава оперативно-тактической группы "Северск".