В Украине экстренные отключения света из-за авиаударов РФ

В Львовской области под удары попала энергетическая инфраструктура. "Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты", - написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, "есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах". В селе Скнилов из-за падения ракеты повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет, добавил Козицкий.

В Ивано-Франковской области целью ракетного обстрела стали объекты критической инфраструктуры. По данным главы областной администрации Светланы Онищук, пострадавших нет. В Кировоградской области обломки сбитого беспилотника повредили окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, уточнил глава областной администрации Андрей Райкович.

Более 40 ракет и 70 дронов

Всего российские войска выпустили по Украине более 40 ракет и более 70 беспилотников, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Из-за авиаударов России по западной Украине Польша подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО, рассказали в Минобороны страны.

Накануне Украина нанесла массированные удары с воздуха по России, применив в том числе и американские дальнобойные ракеты ATACMS. На ряде российских промышленных объектов вспыхнули пожары.