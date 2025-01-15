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В Украине экстренные отключения света из-за авиаударов РФ

© Deutsche Welle 15 января, 2025 13:05

Мир 0 комментариев

Россия утром в среду, 15 января, нанесла новый массированный удар по Украине. Из-за ракетной атаки введены ограничения электроснабжения, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения произошли в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях, пишет "Дойче велле".

В Львовской области под удары попала энергетическая инфраструктура. "Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты", - написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. По словам главы областной администрации Максима Козицкого, "есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах". В селе Скнилов из-за падения ракеты повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет, добавил Козицкий.

В Ивано-Франковской области целью ракетного обстрела стали объекты критической инфраструктуры. По данным главы областной администрации Светланы Онищук, пострадавших нет. В Кировоградской области обломки сбитого беспилотника повредили окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, уточнил глава областной администрации Андрей Райкович.

Более 40 ракет и 70 дронов

Всего российские войска выпустили по Украине более 40 ракет и более 70 беспилотников, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Из-за авиаударов России по западной Украине Польша подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО, рассказали в Минобороны страны.

Накануне Украина нанесла массированные удары с воздуха по России, применив в том числе и американские дальнобойные ракеты ATACMS. На ряде российских промышленных объектов вспыхнули пожары.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

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Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

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Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

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