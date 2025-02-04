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В том же объеме: государство продолжит предоставлять льготы на проезд репрессированным, детям и инвалидам

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственное финансирование льгот на оплату проезда в общественном транспорте в этом году планируется в размере 25 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Льготы на проезд будут распространяться на конкретные группы населения: детей дошкольного возраста, детей-сирот, политически репрессированных лиц, детей с инвалидностью, лиц с I группой инвалидности и сопровождающих их лиц, лиц со II группой инвалидности и членов многодетных семей.

Финансирование льгот на проезд указанным группам в 2024 году было предоставлено в таком же объеме.

Как сообщили в министерстве, в поездах и региональных автобусах бесплатный проезд обеспечивается детям дошкольного возраста, детям-сиротам и политически репрессированным лицам. Детям с инвалидностью, лицам с I группой инвалидности и сопровождающим их лицам, а также лицам с II группой инвалидности бесплатный проезд обеспечивается как в региональном, так и городском общественном транспорте.

Второй год обеспечивается также бесплатный проезд детям-сиротам в городском общественном транспорте.

Минсообщения напоминает, что членам многодетных семей и семьям, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью или совершеннолетнее, но не достигшее 24-летнего возраста лицо с I или II группой инвалидности, при предъявлении удостоверения "Почетная семья" в поездах и региональных автобусах обеспечиваются скидки в размере 50% от полной цены билета на разовый проезд и 40% от стоимости проездного билета.

При этом лица из многодетных семей и семей, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью или совершеннолетнее, но не достигшее 24-летнего возраста лицо с I или II группой инвалидности, если они посещают учреждения основного и среднего образования, получают льготы на проезд в размере 90% от полной цены билета.

Бесплатный проезд в региональном транспорте в течение учебного года для передвижения от места жительства до образовательного учреждения и обратно в рамках территории самоуправления предусмотрен для проживающих за пределами городской территории школьников 1-9-х классов.

Ученики средних учебных заведений с 10-го по 12-й класс, осваивающие образовательную программу очно, имеют право на компенсацию в размере 50%. Школьники, обучающиеся в образовательном учреждении на административной территории другого самоуправления, получают 50%-ную компенсацию расходов на проезд.

Обязательным условием для получения льгот на проезд является предъявление удостоверяющих личность документов. Только тогда перевозчик имеет право выдать билет по льготной цене.

Планируется, что в середине этого года скидки на проезд в региональном общественном транспорте можно будет получить по предъявлении ID-карты, отмечают в министерстве.

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