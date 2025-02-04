Швеция: перестрелка в образовательном центре, есть раненые

Учеников школы для взрослых эвакуировали и укрыли в соседних зданиях. Местных жителей призвали держаться подальше от района, где произошла перестрелка.

На месте работают полицейские, врачи и спасатели. Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.

Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Сотрудники правопорядка заявили о проведении крупной операции, призвав людей держаться подальше от этого района.

«Подтверждено, что пять человек получили ранения, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах».

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, или центре образования для взрослых. Эти центры посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.