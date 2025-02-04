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Швеция: перестрелка в образовательном центре, есть раненые

Euronews 4 февраля, 2025 16:39

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В городе Эребру в 200 км от Стокгольма неизвестные открыли стрельбу в образовательном центре для взрослых. По данным полиции, ранения получили по меньшей мере пять человек. Тяжесть их ранения не уточняется, подробности инцидента стражи порядка также пока не обнародуют. По их словам, ситуация «серьёзная», сообщает Euronews.

Учеников школы для взрослых эвакуировали и укрыли в соседних зданиях. Местных жителей призвали держаться подальше от района, где произошла перестрелка.

На месте работают полицейские, врачи и спасатели. Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.

 Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Сотрудники правопорядка заявили о проведении крупной операции, призвав людей держаться подальше от этого района.

«Подтверждено, что пять человек получили ранения, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах».

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, или центре образования для взрослых. Эти центры посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.

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