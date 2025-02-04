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«Потому что нельзя быть красивой такой»: Седокова — о несчастьях в личной жизни

СтарХит 4 февраля, 2025 12:24

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За плечами Анны Седоковой три официальных брака и несколько ярких романов. Несмотря на эффектную внешность, певица так и не смогла обрести счастье в личной жизни.

В прошлом году экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла участие в музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале. Съемки проекта прошли еще до скандального развода певицы с Янисом Тиммой. Тем не менее, это стало первым появлением её на ТВ после смерти баскетболиста. Неудивительно, что на фоне трагедии именно к этой участнице шоу приковано повышенное внимание зрителей.

Первое выступление певицы получилось не особо удачным. Она исполнила хит «Белого орла» — «Потому что нельзя быть красивой такой». Судьи не до конца поняли номер, а также отметили, что Анна не дотянула вокально.

«Почему-то женщину, когда она хорошо выглядит, всегда обвиняют в том, что она достаточно поверхностная. Мне хотелось развенчать этот миф», — объяснила Седокова выбор песни и тот посыл, что ей хотелось донести до зрителей.

Звезда подчеркнула, что для нее это всего лишь первый опыт. «Я не участвовала ранее в подобных шоу. Но готова пробовать что-то новое. Когда я получила такие оценки и комментарии, то поняла, что просто не будет, надо бороться, надо больше над собой работать. Не буду сдаваться», — высказалась Анна.

На фоне смерти Яниса Тиммы общественность припоминает Анне и другие разводы. Ведь спортсмен оказался не единственным экс-супругом певицы, которого уже нет в живых. В 2014 году не стало первого мужа Анны — Валентина Белькевича. Пара разошлась еще в 2006 году из-за многочисленных измен мужчины.

«Я выходила из роддома будучи женой капитана сильнейшей футбольной команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, с ребенком, и с мужем, который уже переспал с половиной страны», — рассказывала Седокова.

В 2011 году певица вышла замуж во второй раз. Новым избранником звезды стал предприниматель и Максим Чернявский. В этом союзе на свет появилась дочь Моника. Но уже в 2013 году пара подала на развод. Причиной вновь стали измены со стороны мужчины. Правда, позже именно Чернявский обвинял певицу в неверности.

Разойтись мирно бывшим супругам не удалось. Максим забрал дочь к себе в США и запрещал Анне с ней видеться. Мужчина даже предпринимал попытки через суд лишить Седокову родительских прав. Лишь в 2023 году Седокова и Чернявский заключили мировое соглашение, по которому теперь они имеют одинаковые права на воспитание ребенка.

Сына Гектора артистка родила от предпринимателя Артема Комарова, с которым у нее был непродолжительный роман. Третий официальный муж Анны Янис Тимма воспитывал мальчика как родного.

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