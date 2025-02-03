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Умер Габриэль Муторс: на его лечение вся страна пожертвовала почти полмиллиона евро

© Lsm.lv 3 февраля, 2025 18:27

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После долгой и очень тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием в понедельник, 3 февраля, скончался 20-летний Габриэль Муторс, на лечение которого общество пожертвовало полмиллиона евро, подтвердили родители юноши в интервью Латвийскому телевидению.

Сумма, собранная на лечение Габриэля, стала крупнейшей в истории благотворительных сборов в Латвии. К сожалению, дорогостоящие лекарства не помогли, и их применение пришлось прекратить – такое решение в декабре принял консилиум врачей Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

После этого Габриэлю была обеспечена паллиативная помощь на дому.

История Габриэля Муторса вдохновила организаторов благотворительного марафона "Dod pieci!" в 2024 году выбрать темой сбор средств для людей с критическими и острыми заболеваниями, которые требуют незамедлительного лечения, но не покрываются государством.

- Габриэль стал посланником, который открыл многим глаза на болезненную борьбу с недугом, от которого никто из нас не застрахован, – отметили представители благотворительной организации Ziedot.lv.  - Пусть на его дальнейшем пути его согревает и укрепляет мысль о том, что благодаря его призыву о помощи нам удалось достучаться и до сограждан, и до чиновников. Мы верим, что это приведет к изменениям в системе здравоохранения.

"Закон Габриэля" – так назвали принятое министерством решение увеличить государственную компенсацию на лекарства с 14 000 до 30 000 евро.

- Борьба Габриэля с болезнью была несправедливо жестокой, но наполненной огромной любовью. Она вдохновила многих и на пожертвования, и на просьбы о помощи, – подчеркнули в благотворительной организации.

Всего на лечение Габриэля было собрано 482 966 евро, из которых 290 989,99 евро уже использованы, а остаток составляет 191 976,01 евро. 1000 евро зарезервированы для расходов на похороны.

Отец Габриэля попросил передать неиспользованные пожертвования другому тяжело больному молодому человеку, чтобы тот мог незамедлительно получить необходимую сумму на лекарства. Остальные средства отец Габриэля пожелал направить на помощь тяжело больным детям, сообщила Ziedot.lv.

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