У вас э-почта gmail? Ждите звонка, но не отвечайте на него: Google предупреждает

Мошенники пытаются получить доступ к личным данным пользователей, в том числе в странах Балтии. Распространенная схема заключается в том, что жертве звонят злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Gmail, и сообщают, что его аккаунт взломан. Мошенники просят перейти по определенным ссылкам, чтобы якобы защитить аккаунт. При этом звонки совершает не реальный человек, а искусственный интеллект.

Эксперты, пообщавшиеся с изданием, отметили, что качество звука и речи настолько высокое, что распознать подделку практически невозможно. Опасность не ограничивается аккаунтами Gmail - многие популярные сервисы, такие как YouTube, привязаны к одному аккаунту Google.

Потеря доступа к одному аккаунту может привести к потере данных в других приложениях, а если аккаунты связаны с банковскими счетами, адресами или номерами телефонов, последствия могут быть еще более серьезными.

Google советует пользователям не отвечать на звонки людей, утверждающих, что они из компании, но если вы получили такой звонок, следует немедленно положить трубку».

С подобными проблемами столкнулись и другие технологические гиганты. «Недавно компания Microsoft выпустила предупреждение, в котором попросила клиентов не доверять звонкам, якобы поступающим от ее службы поддержки, и напомнила, что она не звонит пользователям с подобными предложениями и не просит денег или личных данных.

По данным ФБР, люди ежегодно теряют около миллиарда долларов из-за мошенничества со службой технической поддержки. Теперь, когда преступники могут использовать искусственный интеллект для массовых звонков, их действия становятся еще проще, а риск для пользователей возрастает, и людям настоятельно рекомендуется не звонить на незнакомые номера, даже если они кажутся законными, поскольку мошенники могут сгенерировать поддельный номер, визуально неотличимый от настоящего.