В доме где живёт Раймонд Паулс, появилась трещина: опасно для жизни!

Жильцы заметили, что штукатурка отслоилась от стен у входного перехода и местами обвалилась, представляя опасность для здоровья жильцов, в том числе композитора Раймонда Паулса, который там живет.
В историческом здании на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица в Риге, где живет Раймонд Паулс, появились трещины, сообщает телепередача «Без табу».
Жильцы заметили, что штукатурка отслоилась от стен у входного перехода и местами обвалилась, представляя опасность для здоровья жильцов, в том числе композитора Раймонда Паулса, который там живет.
В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.
В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.
Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.
Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».
В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.
В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.
В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.
В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.
Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.
Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.
Полюбившийся многим изысканный лимонад — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.
Полюбившийся многим изысканный лимонад — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.