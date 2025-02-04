В доме где живёт Раймонд Паулс, появилась трещина: опасно для жизни!

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.