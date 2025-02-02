Иностранных рабов в Латвию втягивают централизованно, на госуровне и легально? — «Неаткарига»

Чтобы внести ясность в этот вопрос, редакция "Неаткариги" обратилась в Управление делами гражданства и миграции (УДГМ) с целью узнать, в частности, как мигранты получают ВНЖ, кто им выдает разрешение на работу, кто контролирует выезд по окончании срока ВНЖ и сколько человек и из каких стран на данный момент получили ВНЖ.

Ответ последовал очень оперативно:

"1. По информации погранслужбы, в 2024 году в Латвию прибыли 28 тысяч граждан Узбекистана, в основном транзитом.

В 2024 году 1517 узбекских граждан впервые получили временные ВНЖ. На 31 декабря 2024 года в Латвии было зарегистрировано 4320 граждан Узбекистана с действующими ВНЖ, в том числе 2484 ВНЖ выданы в связи с работой, а 980 - в связи с обучением в латвийских вузах.

2. Право работать дает УДГМ. С 1 января 2025 года в этом процессе стало более активно участвовать Госагентство занятости (ГАЗ), сотрудничающее с работодателями, которые хотят пригласить иностранцев. ГАЗ информирует работодателей о кандидатурах, работодатели должны их оценить и обосновать, почему на вакантные места не принимают местных жителей.

3. Выезд иностранцев контролирует погранслужба. Она получает информацию о лицах, у которых истек срок действия ВНЖ, и при отсутствии отметки о выезде в информационной системе ведет розыск и проверку.

4. На 31 декабря 2024 года в Латвии было зарегистрировано 85 тысяч 978 иностранцев с действующими временными ВНЖ и 45 тысяч 731 иностранец с действующими постоянными ВНЖ. Информация об странах их происхождения и целью прибытия доступна на сайте УДГМ".

Технически все изложено точно. Неясны лишь некоторые нюансы, которые, возможно, вовсе не нюансы. По каким критериям выдаются временные и постоянные ВНЖ? У Маруфа нос более прямой, ему дадим, а у Зульфии волосы слишком длинные, поэтому ей не положено?

Почему-то ни слова не сказано о фирмах-посредниках, предлагающих купить работников. Если право на занятость дает УДГМ, то по какому праву все эти фирмы по продаже работников утверждают в объявлениях, что "выдают рабочие визы в Латвию"? Это происходит в сотрудничестве с УДГМ? Делится ли сумма, которую платит работодатель за покупку работников, между частной фирмой и УДГМ? А если не делится, то какая на самом деле связь существует между ею и госучреждением - ведь ВНЖ и разрешения на работу каким-то образом надо получать?

Министр благосостояния Улдис Аугулис несколько дней назад написал в сети: "Сегодня встретился с делегацией из Узбекистана, прибывшей в Латвию для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества. Что касается возможностей сотрудничества между институциями рынка труда, важно, чтобы квалифицированные работники, нужные на конкретных рабочих местах, прибывали на рынок труда Латвии и возвращались в Узбекистан в рамках контролируемого процесса".

Есть все возможности сделать вывод, что втягивание мигрантов (рабов) в нашу страну происходит централизованно, на государственном уровне и легально. В то время, как местным жителям нередко трудно найти работу, многие уезжают искать ее за границей, мигрантов здесь принимают с величайшей любезностью. Можно угадывать три раза, на каком языке будут говорить эти узбеки и киргизы. Конечно, на русском. И это признают сами "торговцы рабсилой". Латвию сознательно загрязняют чужаками.

Каким образом Аугулис собирается контролировать возвращение приезжих узбеков на свою южную родину? Неужели погранслужба будет бегать за каждым узбекским "квалифицированным работником", блуждающим между УДГМ и общежитиями, учитывая, что эта служба хронически страдает нехваткой кадров?

Нам не нужны мигранты. Конечно, стопроцентно избежать их будет невозможно. Но не надо пытаться дурить народ, рассказывая о "двустороннем сотрудничестве" со странами, желающими освободиться от своей ненужной (?) рабочей силы. Нам нужна своя рабочая сила, поэтому тем, кто пока что у власти, надо бы больше думать о том, как заинтересовать возвращением на родину тех соотечественников, кто уехал в поисках лучшей жизни и работы.