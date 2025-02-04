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Сальвадор готов принять депортируемых из США мигрантов: показываем, что их ждёт (ФОТО)

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 16:01

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Власти Сальвадора согласились принимать депортируемых Соединенными Штатами мигрантов, а также осужденных в США за насильственные преступления людей и помещать их в местную тюрьму. Такой договоренности достигли в ходе встречи госсекретарь США Марко Рубио и президент Сальвадора Найиб Букеле, заявила пресс-секретарь американского Госдепартамента Тэмми Брюс в понедельник, 3 февраля.

"Было заключено множество соглашений, направленных на борьбу с волнами массовой нелегальной миграции, которые в настоящее время дестабилизируют обстановку во всем регионе", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства в Вашингтоне. По этим данным, Букеле согласился принять всех членов сальвадорской преступной банды MS-13 и венесуэльской группировки Tren de Aragua.

"И в качестве исключительного жеста, который никогда не делала ни одна страна, президент Букеле предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, включая граждан и легальных резидентов США", - отметил далее Госдепартамент.

Букеле подтвердил это предложение в своем посте на сайте X, заявив, что Сальвадор "предложил Соединенным Штатам Америки возможность передать часть своей тюремной системы на аутсорсинг". Он сказал, что его страна будет принимать осужденных преступников за плату которая "будет относительно низкой для США, но значительной для нас, что сделает всю нашу тюремную систему устойчивой".

Отметим, что два года назад, 31 января 2023 года, в Сальвадоре была открыта самая большая тюрьма в мире — Центр изоляции терроризма (CECOT). Этот мрачный комплекс, рассчитанный на 40 000 заключенных, был специально построен в изолированном районе, вдали от городов, государственных учреждений и любых связей с внешним миром. Здесь, за высокими стенами, оказываются самые жестокие преступники страны.

Сальвадор против банд: борьба, которой не видно конца

Сальвадор десятилетиями страдал от насилия, порожденного двумя крупнейшими преступными группировками — Mara Salvatrucha (MS-13) и 18th Street Gang (Barrio 18). Эти банды зародились в Лос-Анджелесе, но позже пустили корни в Сальвадоре, став настоящим кошмаром для его жителей.

18th Street Gang — организованная международная преступная сеть, зародившаяся еще в 1960-х годах в Лос-Анджелесе. Сегодня ее «бригады» действуют в 11 странах, включая США, Мексику и государства Центральной Америки. Главные источники дохода — торговля наркотиками, оружием, людьми, а также убийства, вымогательство и грабежи.

Mara Salvatrucha (MS-13) — банда, появившаяся в 1980-х среди сальвадорских иммигрантов, бежавших в США от гражданской войны. Вынужденные защищаться от других преступных группировок, они объединились и вскоре сами стали безжалостной силой. В их арсенале преступлений — торговля наркотиками, рэкет, заказные убийства, похищения и отмывание денег.

В 1990-х, после окончания гражданской войны, США начали депортацию беженцев, и преступные группировки обосновались в Сальвадоре. Бедность, безработица и отсутствие мер со стороны государства сделали их мощнее, чем когда-либо. Многие молодые сальвадорцы становились членами банд либо по собственной воле, либо под угрозой насилия.

Самый страшный день за 20 лет

26 марта 2022 года Сальвадор пережил самый кровавый день за последние два десятилетия: всего за сутки преступные группировки убили 62 человека. Эта трагедия стала последней каплей. На следующий день президент Найиб Букеле объявил войну бандам. Парламент поддержал его решение, введя чрезвычайное положение, позволяющее властям приостанавливать действие некоторых законов и ограничивать права граждан.

С тех пор режим ЧП продлевался 35 раз подряд. В результате арестов за решеткой оказались 1,8% населения страны — это самый высокий показатель в Америке.

Правительство называет это победой. Правозащитники — нарушением прав человека. Но одно можно сказать точно: Сальвадор уже никогда не будет прежним.

 

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