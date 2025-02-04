Самый темный период года подходит к концу

После зимнего солнцестояния продолжительность дня в Латвии увеличилась на два часа.

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в девять утра и зашло в 15:43, продолжительность дня составила шесть часов 43 с половиной минуты.

4 февраля солнце в Риге восходит в 8:15 утра и заходит в 4:59 вечера, продолжительность дня составляет восемь часов и менее 44 минут.

Каждый последующий день будет на четыре-пять минут длиннее. Начиная с 18 марта день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

5 февраля станет первым днем ​​солярной весны. Самыми яркими тремя месяцами года, или солярным летом, будут периоды с 7 мая по 5 августа.

Уже сообщалось, что в Риге и на Курземском побережье метеорологическая зима пока не наступила и может начаться уже на этой неделе. Метеорологическая зима наступает, когда средняя дневная температура воздуха держится ниже нуля в течение пяти дней подряд.

В свою очередь, наступление метеорологической весны возможно после 6 февраля, который по статистике является самым холодным днем ​​в году. Он начинается, когда средняя температура воздуха держится выше нуля в течение как минимум пяти последовательных дней.