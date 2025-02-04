В какие дни в этом году отдыхаем — в какие работаем: считаем

Что нам заглядывать на несколько месяцев вперед, придет время – узнаем, - так порой думает кто-то. А люди предусмотрительные заранее изучают календарь и подсчитывают, когда будут длинные выходные и можно будет отдохнуть на славу, съездить куда-то, сделать что-то полезное дома, что откладывается в долгий ящик.

Тем более важно знать календарь для планирования отпуска. Если выбрать время, когда будут выходные и праздники, можно к законному отпуску получить прибавку в пару дней.

В общем, для удобного планирования своего времени изучаем новый календарь...

Рабочие субботы

В 2025 году 249 рабочих дней, а 116 – выходных. Т. е. примерно на каждые два рабочих дня - один выходной. Это 1 987 рабочих часов, из которых бОльшая часть выпадает на июль и октябрь (в месяцах 31 день) — по 184 часа, а меньше всего работать придется в декабре - 151 час. Не перетруждаемся мы, латвийцы. А еще хотим четырехдневную рабочую неделю.

В феврале в этом году 28 дней, а прошлый год, как мы помним, был високосный (29).

Согласно распоряжению Кабинета министров ЛР, в 2025 году будут две рабочие субботы в связи с переносом рабочих дней – 10 мая и 8 ноября. Соответственно рабочие дни – 2 мая и 17 ноября – будут выходными.

(!) Перевод часов на летнее время - в ночь на 30 марта (на 1 час вперед), на зимнее - в ночь на 26 октября (на 1 час назад)...

Праздники и будни

В латвийском календаре немало праздничных дней, которые имеют статус выходных. Также немало международных и профессиональных праздников и памятных дней, которые отмечены в календаре, но не имеют статуса выходного.

Отпраздновали Новый год – 1 января, православное Рождество 7 января, и далее, до Пасхи, жизнь идет своим чередом. 20 января, день памяти баррикад 1991 года, – обычный рабочий день.

В феврале нет праздничных выходных дней. В марте особые даты - Государственный день памяти вооруженного сопротивления национальных партизан 2 марта и традиционный Международный женский день 8 марта – не считаются выходными.

Апрель. Праздник с большими выходными – католическая Пасха (20 апреля). В этом году пасхальные выходные – с пятницы 18 апреля по понедельник 21-го. Подумайте: если взять отпуск с 22 апреля, то можно уйти на отдых уже с 18-го числа - плюс 4 дня к отпуску.

Православная Пасха в этом году тоже 20 апреля. Это хороший знак, ожидаем мира и взаимопонимания...

А дальше – богатый на выходные дни май. С четверга, 1 мая (двойной праздник - День труда и День созыва собрания Сатверсме ЛР), по понедельник, 5 мая, – нерабочие дни. Согласно закону, если государственный праздник (4 мая и 18 ноября) выпадает на выходной день, то следующий за ним понедельник тоже будет выходной. А 4 мая – День восстановления независимости ЛР – как раз выпадает на воскресенье. Пятницу, 2 мая, латвийцы будут отрабатывать в следующую субботу – 10 мая.

9 мая – День Европы - по латвийскому календарю обычный рабочий день. 11 мая – воскресенье, по традиции отмечаем День матери. 15 мая – Международный день семьи – рабочий день. 17 мая – профессиональный праздник пожарных и спасателей.

1 июня – Международный день защиты детей – никогда не был выходным днем, но в этом году выпадает на воскресенье. 8 июня – тоже воскресенье – Праздник лета, местный семейный праздник.

14 июня – День памяти жертв коммунистического геноцида; 15 июня – профессиональный праздник: День медицинского работника; 17 июня – День оккупации ЛР; 22 июня – День памяти героев (День памяти Цесисской битвы). Эти даты не выделяются как выходные дни.

Далее народный праздник – Лиго и Янов день, которые отмечают 23 и 24 июня. В этом году празднуйте в свое удовольствие, прыгайте через костер, ищите папоротник. На это народу дают аж четыре дня – с субботы, 21 июня, по вторник, 24-е. Тоже плюсик к отпуску, если совпадет.

В следующие четыре месяца – с июля по октябрь - нет официальных праздничных выходных дней. Работаем и отдыхаем, как обычно: пять дней рабочих, суббота и воскресенье - выходные.

Памятные дни и профессиональные праздники в этот период, которые не считаются выходными:

* 4 июля – День памяти геноцида еврейского народа; 12 июля – Праздник моря;

* 11 августа – День памяти борцов за свободу Латвии; 21 августа – День принятия закона «О государственном статусе ЛР»; 23 августа – День памяти жертв сталинизма и фашизма;

* 1 сентября - День знаний – выпадает на понедельник; 14 сентября – День отца – по традиции в воскресенье; 22 сентября - День единства Балтии;

* 1 октября – Международный день сениоров (для латвийских – дата ежегодного индексирования пенсий); 5 октября – День учителя (традиционно - воскресенье); 15 октября – День государственного языка.

* В ноябре после профессионального праздника пограничников 7-го числа наступает 11 ноября – День Лачплесиса. Это вторник, рабочий день. В прошлом году была объявлена народная инициатива сделать День Лачплесиса также выходным днем. Но пока вопрос не рассматривался. Надо работать...

В этом году в ноябре и так будем отдыхать четыре дня подряд: начиная с субботы, 15 ноября, по вторник, 18-е, когда отмечается День провозглашения Латвийской Республики. Понедельник, 17 ноября, латвийцы будут отрабатывать в субботу - 8-го.

* Декабрь – традиционно месяц, богатый на выходные дни. Но сначала дни памятные, но рабочие: 5 декабря – День работников полиции; 7 декабря – День памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима против латышского народа.

Рождество официально празднуется не два дня, как когда-то, а три: со среды, 24 декабря, по пятницу, 26-е, а там суббота и воскресенье – 27 и 28 декабря. Пять дней отдыха и два рабочих дня в неделю – 22 и 23 декабря.

* После Рождества вновь работаем два дня – 29 и 30 декабря, а потом среда и четверг – 31 декабря и 1 января – вновь выходные. Далее - 2 января, пятница.

Пока нет информации, будет ли перенос этого дня в 2026 году. Закон не заглядывает так далеко, но, по всей видимости, как обычно, этот день присоединят к выходным, а за него в январе 2026 года поставят какую-то рабочую субботу. И тогда 2026-й латвийцы начнут с длинных выходных – пять дней...

Вера СТЕПНОВА