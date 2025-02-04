Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

На официальной странице министерства обороны опубликованы фотографии будущей экипировки для женщин в армии. Сообщается, что новая форма разработана с учетом комфорта и функциональности. Эти изменения являются важным шагом к обеспечению гендерного равенства и улучшению условий службы для военнослужащих.

Прототипы включают несколько элементов: три уровня нижнего белья (включая спортивные бюстгальтеры и женское термобелье, которое уже поступает в распоряжение военнослужащих), брюки и куртку униформы, куртку для прохладной погоды (soft-shell, 5-й уровень), а также спортивную форму с короткими и длинными вариантами.

Ключевые особенности новой формы, адаптированной для женщин: более узкие плечи, специальные швы в области груди для анатомического удобства, крой с учетом талии и бедер, укороченные рукава, а также дополнительный клиновидный элемент в паховой зоне, обеспечивающий большую свободу движений.

Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию. В большинстве случаев критикуют не столько саму форму, сколько общий тренд на увеличение числа женщин в вооруженных силах.