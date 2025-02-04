Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 4. Февраля Завтра: Daila, Veronika
Доступность

Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 18:08

Для настроения 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

На официальной странице министерства обороны опубликованы фотографии будущей экипировки для женщин в армии. Сообщается, что новая форма разработана с учетом комфорта и функциональности. Эти изменения являются важным шагом к обеспечению гендерного равенства и улучшению условий службы для военнослужащих.

Прототипы включают несколько элементов: три уровня нижнего белья (включая спортивные бюстгальтеры и женское термобелье, которое уже поступает в распоряжение военнослужащих), брюки и куртку униформы, куртку для прохладной погоды (soft-shell, 5-й уровень), а также спортивную форму с короткими и длинными вариантами.

Ключевые особенности новой формы, адаптированной для женщин: более узкие плечи, специальные швы в области груди для анатомического удобства, крой с учетом талии и бедер, укороченные рукава, а также дополнительный клиновидный элемент в паховой зоне, обеспечивающий большую свободу движений.

Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию. В большинстве случаев критикуют не столько саму форму, сколько общий тренд на увеличение числа женщин в вооруженных силах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

Для настроения 18:49

Для настроения 0 комментариев

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

Читать
Загрузка

В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Читать

125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Читать

С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

Читать

Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

Читать

Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija!

Новости партнеров 18:00

Новости партнеров 0 комментариев

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Читать